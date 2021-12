Novavax merr dritën jeshile nga Coreper për përdorimin e vaksinave në BE

Novavax do të fillojë dërgimin e vaksinave kundër Covid-19 në Bashkimin Evropian në janar, dhe më pas do të miratohet nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) .

Rregullatori i barnave i Bashkimit Evropian, Coreper, tha të hënën se kishte miratuar vaksinën amerikane Novavax për përdorim tek të rriturit, duke hapur rrugën për përdorimin e një vaksine të pestë Covid në BE ndërsa varianti Omicron përhapet .

“EMA ka rekomanduar një autorizim të kushtëzuar të marketingut për vaksinën Novavax kundër COVID-19, Nuvaxovid për parandalimin e COVID-19 tek njerëzit e moshës 18 vjeç e lart ”, thuhet në një deklaratë të Agjencisë Evropiane të Barnave.

Sipas njoftimit të EMA, Nuvaxovid është një vaksinë me bazë proteinash dhe, së bashku me vaksinat tashmë të miratuara, do të mbështesë fushatat e vaksinimit në shtetet anëtare të BE-së gjatë një faze kritike të pandemisë.

Pas një vlerësimi të plotë, CHMP arriti në përfundimin se të dhënat e vaksinës ishin të besueshme dhe plotësonin kriteret e BE-së për efikasitetin, sigurinë dhe cilësinë./albeu.com