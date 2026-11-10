Njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme, 10 Nëntor 2026

Ditën e sotme, vendi ynë pritet të përfshihet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme gjatë ditës së sotme. Sipas parashikimit meteorologjik, moti do të karakterizohet nga kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare deri të dendura, të cilat pritet të jenë më të theksuara kryesisht pas orëve të pasdites.
Era do të fryjë me drejtim Verilindje-Juglindje, me një shpejtësi mesatare prej 5 m/s.
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Ndërkohë, përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina, shpejtësia e erës pritet të arrijë deri në 10 m/s.
Sa i përket kushteve në det, valëzimi parashikohet të jetë i forcës 1-2 ballë.