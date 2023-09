Njihuni me 3 folësit e parë të ALLWEB 2023!

Konferenca e Marketingut Digjital AllWeb 2023, e cila zhvillohet më 2 Nëntor në Tiranë prezanton 3 folësit e parë. Ata janë ekspertë në fushën e AI, strategë, folës, themelues biznesi si dhe ekspertë marketingu.

Dave Birss: The sensible AI guy!

Dave Birss e ka vendosur shpejt veten si instruktori më i mirë i AI në LinkedIn Learning. Kursi i tij i parë i AI në platformë ka tërhequr mbi 100,000 studentë dhe merr komente të mira çdo ditë. Përtej mësimdhënies, Dave këshillon kompani të shumta për zbatimin praktik të AI, duke përfshirë firmat kryesore të Fortune 500. Ai së shpejti do të nisë Manifestin “Sensible AI” për t’u ofruar organizatave të të gjitha madhësive udhëzime për përfshirjen e AI gjeneruese në aktivitetet e tyre në mënyrat më efektive.

Përveç ekspertizës së tij të inteligjencës artificiale, Dave është një autor, folës dhe transmetues i njohur në temat e inovacionit, kreativitetit dhe ideimit. Ai flet profesionalisht në evente në mbarë botën, duke mahnitur audiencën me njohuritë dhe humorin e tij. Dave është autor i disa librave më të shitur që analizojnë procesin krijues, duke përfshirë “How to Get to Great Ideas”, “A User Guide To The Creative Mind”, “Friction” dhe “Iconic Advantage”. Libri i tij i ardhshëm do të fokusohet në AI të aplikuar.

Diane Wiredu

Diane Wiredu është themeluesja e Lion Words, një kompani konsulence për strategjinë e mesazheve rreth markës, me të cilën ajo synon t’ju ndalojë të tingëlloni si të gjithë të tjerët. Ajo dëshiron të sigurohet që ju të keni përshtatjen e produktit/mesazhit dhe një strategji për t’ju shpëtuar nga mbytja në një “det ngjashmërie”.

Me mbi një dekadë që punon në lokalizim dhe komunikime globale, Diane është një mjeshtre për ta bërë gjuhën të funksionojë për ju – jo kundër jush – dhe e përdor këtë për të ndihmuar bizneset të tregojnë një histori që rezonon me klientët dhe e pozicionon produktin e tyre si zgjedhjen ideale. Diane konsultohet me kompanitë e teknologjisë B2B në të gjithë botën dhe është e njohur për qasjen e saj të drejtuar nga klientët ndaj mesazheve. Ajo gjithashtu ndan rregullisht njohuritë e saj për podkastet dhe skenat dhe ka folur në CopyCon, The Copywriter Club, The Marketing Meetup dhe Wynter Games. Kur ajo nuk është duke shpaketuar strategjinë e mesazheve ose duke shkruar një kopje me konvertim të lartë – ndoshta do ta gjeni me një shtangë dore ose një gotë Merlot në duar (për fat të mirë jo në të njëjtën kohë).

Nxitoni të rezervoni biletën tuaj Early Bird për vetëm 100 Euro.

Andi Jarvis

Andi Jarvis është themeluesi i Eximo Marketing, babai i Kiera dhe një fanatik i BBQ.

Andi krijoi Eximo Marketing në verën e 2017 për të ndihmuar kompanitë të gjejnë më shumë klientë, duke krijuar strategji efektive marketingu, të rregullojnë pjesët e fushatave të tyre me performancë të dobët dhe të ofrojnë trajnime për të edukuar dhe angazhuar ekipet e tyre.

Të kesh një kornizë të përsëritshme për aktivitetin e marketingut është mënyra më e mirë për të siguruar që çdo sukses mund të përsëritet dhe çdo dështim mund të rishikohet dhe përmirësohet. Po, është e drejtë, edhe fushatat më të mira të marketingut ndonjëherë dështojnë. Por nëse të dhënat rishikohen nga mësimet e nxjerra, atëherë gjithçka nuk ka humbur. Një folës i kërkuar në konferenca ndërkombëtare, Andi ka ndarë pikëpamjet e tij mbi marketingun me audiencën në Mbretërinë e Bashkuar, Evropë dhe Amerikën e Veriut dhe është një folës me vlerësim të lartë për tema të tilla si strategjia e marketingut, planifikimi i marketingut, hedhja në treg e një oferte direkte për konsumatorin dhe sjellja e blerësit , e folur në ALLWEB22.

Për ata që nuk e njohin, ALLWEB organizohet brenda një dite të vetme, nga ora 09:00 – 18:00. Ajo sjell bashkë folës të njohur ndërkombëtarë nga e gjithë bota dhe rajoni. Prezantimet janë dinamike, të shpejta, mbulojnë një gamë të gjërë temash dhe përfshijnë panele që diskutojnë komunikimet digjitale të tanishme dhe zgjidhjet inovatore për të ardhmen.

Që nga viti 2012, më shumë se 200 prezantues nga kompani ndërkombëtare si:

Google, Kompania Coca-Cola, TechCrunch, T-Mobile, McDonald’s, The Drum, Raiffeisen Bank, Microsoft, Escape Studio, Grupi Agna, Manifest Social, Vodafone, Executive, GroupPRPepper, Publicis, Rinkya, Grouper, 404 Agency, McCann Erickson, Httpool, Cedevita, NewMoment, PressClipping, Scholz and Friends, Mobius, Inteligencr, TopShop (Studio Moderna), Digitalizuj.me etj.

