Njihen si “ushqimet e trurit”, përfitimet që merrni nëse i konsumoni

Është fakt se ajo që hani ndikon në trupin tuaj, por edhe në mendjen dhe disponimin tuaj. Kur konsumoni ushqime që ndërhyjnë në funksionimin e duhur të trupit dhe trurit, atëherë shkakton “mjegullën e trurit” e cila mund të ngadalësojë reflekset dhe të zvogëlojë aftësinë e qartësisë. Pra, le të shohim se si mund të shpëtoni prej tij duke ndryshuar dietën tuaj.

Proteina

Padyshim që mëngjesi është vendimtar, pasi varet nga disponimi dhe funksioni metabolik i trupit. Proteina përbëhet nga aminoacide të rëndësishme që forcojnë muskujt, organet dhe hormonet e njeriut. Ato gjithashtu ndihmojnë në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, hormone që kontrollojnë disponimin dhe kujtesën. Në mëngjes ne priremi të konsumojmë më shumë karbohidrate dhe ushqime që përmbajnë shumë sheqer, duke rezultuar në uljen e marrjes së proteinave, gjë që është e gabuar. Prandaj, nëse doni të adoptoni zakone më të shëndetshme, atëherë kaloni te vaktet me proteina dhe zgjidhni vezët, kosin, produktet e qumështit dhe arrat e papërpunuara.

Probiotikët

Probiotikët janë baktere dhe maja të gjalla, të cilat quhen mikroorganizma “të mirë”, sepse përfitojnë organizmin dhe veçanërisht sistemin tretës. Probiotikët që gjenden në disa ushqime dhe suplemente janë të ngjashëm me probiotikët që gjenden normalisht në zorrën tonë.

Vitamina B

Vitamina B mbush trupin dhe trupin me energji dhe rrit metabolizmin. Vetëm trupi ynë nuk e ruan vitaminën B, duke sjellë si pasojë lodhjen dhe konfuzionin e shtuar, ndaj këshillohet ta marrim atë nëpërmjet ushqimeve të përshtatshme. Mund të jetë mjaft i fortë, veçanërisht gjatë mëngjesit, kur trupi ka nevojë për ushqime të forta që do të aktivizojnë sistemin e tij imunitar. Vini re spinaqin, perimet jeshile, fasulet, bukën me drithëra, vezët dhe qumështin. Për shembull, mund të bëni një omëletë me spinaq dhe perime të tjera jeshile sipas zgjedhjes suaj ose vezë të fërguara në bukë të thekur me miell integral.

Çokollatë e zezë

Sa më e lartë të jetë përmbajtja e kakaos me çokollatë, aq më mirë. Çokollata e zezë përmban flavonoide. Është një lloj përbërësi antioksidant, i cili përmirëson qarkullimin e gjakut, transporton më shumë oksigjen në tru dhe krijon një humor dhe psikologji të këndshme. Kakao gjithashtu ka një sasi të vogël kafeine, e cila siguron energji dhe lufton çdo model negativ në tru. Ndryshe nga çokollata me qumësht ose çokollata e bardhë, çokollata e zezë ka shumë më pak sheqer. Në të njëjtën kohë, ndryshimi gjendet në faktin se çokollata e zezë ka më shumë magnez, i cili ndihmon në relaksimin e muskujve dhe prodhimin e dopaminës, hormonit të gëzimit.

Acidet yndyrore omega-3

Ushqimet që përmbajnë acide yndyrore omega-3 janë ato që sigurojnë funksionimin afatgjatë të trurit dhe për këtë arsye sigurojnë shëndetin e tij. Ushqime të tilla janë salmoni, toni, sardelet, açugeja, trofta, skumbri dhe harenga. Me siguri do t’ju kujtohet kur ishit një fëmijë i vogël dhe prindërit ju bënin presion për të ngrënë peshk, duke filluar predikimin e tyre standard se sa i dobishëm është. Peshku dhe veçanërisht peshku i yndyrshëm janë superushqimi më klasik për qartësinë dhe shmangien e plakjes së qelizave të trurit. Për të arritur rezultate të dobishme, përfshini peshkun në dietën tuaj më shumë se 3 herë në javë./albeu.com