Njihen si njerëz me fat por këto 3 shenja i pret një 2022 i vështirë

Peshorja

2022-shi është ‘Viti juaj i së Vërtetës’. Ju tentoni t’i fshihni ndjenjat tuaja pas një maske të fshehtësisë dhe intelektit, por nga fundi i 2021 deri më 29 janar, nuk mund të bëni asgjë përveçse të përballeni me njerëzit dhe mënyrat e jetesës nga e kaluara. Të shtiresh sikur je në rregull nuk të ndihmon më. Keqkomunikimi do të jetë një dukuri të zakonshme gjatë gjithë vitit. Jini shumë të qëllimshëm për të thënë të vërtetën, sepse fjalët tuaja mund dhe do të keqinterpretohen lehtësisht. Do të ndiheni të trazuar dhe të paqëndrueshëm nga 29 prilli deri më 8 tetor. Ndërsa retrogradi i Mërkurit shkakton kryesisht probleme në botën materiale. Me shumë mundësi do të ndiheni të pavend dhe do ta gjeni veten duke vënë në dyshim qëllimin tuaj – thjesht përpiquni ta përballoni atë. Do të kalojë dhe sfidat e vitit 2022 do t’ju çojnë drejt së vërtetës dhe një 2023-shi të pabesueshëm.

Luani

Përgatituni për ‘Vitin e shqetësimit’, Luan. 2022-shi do t’ju kthejë përmbysë, do të shkundë botën tuaj dhe do t’ju mësojë se mund t’i rezistoni edhe më shumë shqetësimeve sesa mendoni. 2022-shi do të jetë padyshim i vështirë për ju, por jo më kot. Detyra juaj është të mësoheni me gjithçka që përballeni. Të katër eklipset e këtij viti (që do të ndodhin më 30 prill, 16 maj, 25 tetor dhe 8 nëntor) ju ëvnë para shqetësimeve, por njëherësh përballe energjive për të sjellë ndryshime të jashtëzakonshme. Ju nuk jeni ai lloj personi që ju pëlqen të ndaleni, por në vitin 2022, do të duhet të mësoheni me këtë gjë.

Ujori

Ujori, 2022 është ‘Viti juaj i Mirëkuptimit’. Do mendoni për: ndërtimin e shtëpisë, krijimin e familjes, ndryshimin e karrierës gjatë një viti që ka të ngjarë të jetë i ndërlikuar për të lundruar. Me të gjitha eklipset e vitit 2022 që veprojnë kundër jush, do të pengoheni të arrini qëllimet tuaja. Do reagoni në mënyrë agresive dhe emocionale. Përdorini përvojat e këtij viti për të kultivuar një kuptim më të mirë të betejave të të tjerëve dhe t’i ktheni ato ndjenja të thella në veprim për mirë. Do t’ia dalësh, Ujor!