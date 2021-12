“Njeriu i Vitit” nga Time, si e ndërtoi Elon Musk pasurinë e tij? (FOTO LAJM)

Nëse dëshironi të bëheni miliarder dhe nuk keni lindur në familjen mbretërore saudite ka disa mënyra për tu pasuruar. Mund të bëheni të pasur falë një ideje të mirë, si një sistem operativ të ri kompjuterik ose rrjeti social, dhe më pas ta ktheni në një kompani gjigante ose mund të bëni një sërë intervistash dhe më pas të bëheni të pasur ngadalë, shkruan Time.

Ja çfarë bëri Elon Musk!

Musk i fitoi paratë e tij ndryshe nga shumica e miliarderëve të famshëm. Në vend të një ideje të mahnitshme, ai kishte disa ide. Dhe në vend të një sërë investimesh të zgjuara dhe të sigurta, ai bëri vetëm disa investime të rrezikshme. Por kishte një metodë për çmendurinë e tij, edhe nëse kjo nuk ishte e dukshme për shumë njerëz në atë kohë.

Shuma totale e këtyre basteve e bëri Musk personin më të pasur në planet këtë vit dhe një nga misionet hapësinore e kanë bërë Musk personin e vitit 2021 të zgjedhur nga TIME . Elon dhe Kimbal rekrutuan investitorë nga jashtë për të drejtuar kompaninë. Në vitin 1999, ata shitën Zip2 Compaq, një gjigant i prodhimit kompjuterik në falementim, për 307 milionë dollarë. Musk fitoi 22 milionë dollarë nga shitja e Zip2, raporton abcnews.al

Ai më pas shpenzoi 1 milion dollarë për një supermakinë McLaren F1. Një vit më vonë, Musk e shkatërroi makinën në një aksident. Makina sportive prej miliona dollarësh nuk ishte e siguruar. Por deri atëherë, Musk kishte ndërmarrë sipërmarrjen e tij të radhës. Musk shpenzoi milionat e tij për të nisur një tjetër startup bankar online të quajtur X.com. Të dy kompanitë u bashkuan në mars 2000, duke formuar një biznes që u quajt PayPal.

Musk u emërua CEO, por në shtator, ndërsa ishte me pushime, bordi e pushoi atë, duke e zëvendësuar me Thiel, pjesërisht për shkak të një mosmarrëveshjeje për ndërrimin e serverëve të kompanisë. Megjithatë, Musk kishte ende aksione në kompani. Kur eBay bleu PayPal për 1.5 miliardë dollarë në vitin 2002, Musk fitoi një mega-pasuri prej 180 milionë dollarësh nga marrëveshja.

Në vitin 2002, ai themeloi SpaceX me misionin pothuajse qesharak të kolonizimit të Marsit. Vitin tjetër, ai investoi më shumë se 6 milionë dollarë në Tesla, i cili atëherë nuk ishte shumë më tepër se një sërë themeluesish dhe një vizion i makinave sportive elektrike. Kompania planifikoi të përfitonte nga bateritë e reja litium-jon, të cilat ishin të lehta dhe me më shumë energji. Në atë kohë, qelizat e litium-jonit po përdoreshin vetëm në pajisje të vogla elektronike dhe një nga risitë qendrore të Teslës ishte përshkallëzimi i tyre, gjë që i mundësoi atij të krijonte një automjet elektrik me rreze shumë më të madhe se sa makinat e mëparshme elektrike, raporton abcnews.al

Të dyja kompanitë patën një fillim të vështirë gjatë viteve të para. SpaceX dështoi disa herë, ndërsa Tesla u përball me shumë probleme të tjera. Më në fund, investimet e Musk filluan të shpërbleheshin. Në vitin 2008, SpaceX siguroi një marrëveshje prej 1.6 miliardë dollarësh me NASA-n, ndërsa Tesla në vitin 2012 nxori makinën e saj të parë, Model S.

Sot, Tesla është një kompani gjigante, që kontrollon rreth dy të tretat e tregut të automjeteve elektrike në SHBA. SpaceX është lider i padiskutueshëm në eksplorimin privat të hapësirës.

Megjithëse Tesla prodhon më pak automjete sesa prodhuesit e vjetër të makinave si Ford dhe GM, vlera e saj është më e lartë se makinave të tjera. Në 18 muajt e fundit, çmimi i aksioneve të Tesla-s është trefishuar, duke e shtyrë kapitalin e saj të tregut mbi 1 trilion dollarë. Askush mund ta hamendësojë nëse kompania do të ruajë vlerësimin e saj masiv – nëse aksionet e Tesla-s bien, po ashtu edhe pasuria e Musk.

Ai aktualisht mban rreth 17% të aksioneve të Tesla-s, me vlerë në 175 miliardë dollarë, që përbën pjesën më të madhe të pasurisë së tij neto. Dhe me vlerën e SpaceX që luhatet në mbi 100 miliardë dollarë, me 48% e aksioneve të Musk në prodhuesin e raketave, plus paratë dhe asetet e tjera, e çojnë vlerën e tij totale neto në rreth 266 miliardë dollarë.

Ai i ka investuar edhe në kompani të tjera. Në vitin 2016, Musk themeloi kompaninë Boring dhe kompaninë neuroteknologjike Neuralink. Të dyja tani vlejnë qindra milionë dollarë. Këto dy sipërmarrjet më të fundit janë shembuj ilustrues të mentalitetit që krijoi pasurinë e Musk.

Ekspertët thonë se nuk ka shumë gjasa që të shpërblehet në planin afatgjatë, por rreziku i parave të mëdha është mundi i Musk. E njëjta qasje, duke investuar miliona dollarë në projekte jashtëzakonisht të vështira, është ajo që e ktheu Musk nga një fëmijë me fat në personin më të pasur në planet.

“Unë mendoj se presidenti i Rusisë Putin është dukshëm më i pasur se unë”, tha Musk për TIME në fillim të dhjetorit. “Unë nuk mund të pushtoj vende të tjera.”

Ose, të paktën, ende jo./abcnews.al/