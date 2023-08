“Njerëzit që u mbytën s’ishin klientët tanë”, media britanike kontakton kontrabandistët shqiptarë: Vazhdojnë reklamimin në rrjetet sociale, pavarësisht tragjedisë me 6 të vdekur

Kontrabandistët e njerëzve vazhdojnë të reklamojnë kalimet e rrezikshme përmes Kanalit Anglez, pavarësisht se 6 persona humbën jetën pasi një varkë u mbyt.

Dhjetra reklama që ofronin udhëtime me varka të vogla në Britani mbetën në TikTok dhe Instagram, me banditë që rrëmbejnë para dhe përpiqen të joshin klientët me garanci sigurie, shkruan Daily Mail.

Një prej kontrabanduesve, i tha një gazetari të infiltruar të Mail të dielën se “ne nuk do të vuanim fatin tragjik të atyre që vdiqën nëse paguanim 3000 £ për një udhëtim nga Calais në Dover duke u nisur në muzg.”

“Kur ngritëm shqetësimin për varkën që u mbyt, ata na thanë: ‘Jo të gjithë u mbytën. Ne bëjmë udhëtime çdo ditë, shumica prej tyre të suksesshme. Deti do jetë super i qetë. Eja tani”, vijon artikulli.

Dje, burimet e Forcave Kufitare zbuluan se gomonet po mbipopulloheshin gjithnjë e më shumë. Ajo që u përmbys dje kishte rreth 70 persona në bord.

Dhe pavarësisht tragjedisë, pak më shumë se 500 emigrantë kaluan Kanalin dje, duke e bërë atë ditën e katërt më të ngarkuar të vitit.

Një kontrabandist shqiptar i njerëzve që ofronte kalime në TikTok postoi pamjet e migrantëve që tërhiqnin zvarrë një varkë të vogël të zezë në Kanal nga Franca disa orë përpara nisjes së udhëtimit tragjik.

Kur gazetari ynë i fshehtë u dërgoi mesazh, ata thanë se po dërgonin varka çdo ditë.

Ne shprehëm shqetësime për sigurinë dhe ata u përgjigjën: “Mos u shqetëso. [Njerëzit që u mbytën] nuk ishin klientët tanë. Ne takuam njerëz mbrëmë, pa problem. Askush nuk u mbyt, të gjithë mbijetuan.”

Të pyetur nëse e dinin pse ishte përmbytur anija tragjike, ata thanë: “Nuk e di. Thjesht i pafat.”

Llogaria TikTok e kontrabandistit shmang filtrin e rrjetit social duke zëvendësuar fjalë të tilla si MB dhe Francë me ikona emoji.

Një tjetër llogari e TikTok, e drejtuar nga bandat kurde, postoi dje një video të një varke të vogël në një magazinë bregdetare në Francë. Varka ishte përgatitur për një udhëtim nëpër Kanal.

Në mbishkrim shkruhej: “Franca në MB. Kjo varkë do të jetë në dispozicion shumë shpejt.”

Një person i brendshëm në komunitetin shqiptar të Britanisë së Madhe tha: “Kontrabanduesit e njerëzve kanë reklamuar lirisht biznesin e tyre fitimprurës në mediat sociale për një kohë të gjatë. Por shqetësuese është se ata po vazhdojnë ta bëjnë këtë pasi gjashtë persona janë mbytur.”

Deputeti Peter Bone, ish-kryetar i grupit parlamentar gjithëpartiak për trafikimin e qenieve njerëzore, tha: “Këtyre bandave kriminale nuk u intereson për jetën njerëzore. “

“Njerëzit janë vetëm një mall për ta. Hetimi i Mail on Sunday tregon se këta njerëz janë ndër më të këqijtë në planet. Mjerisht, fakti që ata po vazhdojnë t’i ofrojnë këto udhëtime edhe pas tragjedisë së sotme nuk më habit aspak.”

“Këta nuk janë njerëz të mirë që ndihmojnë refugjatët e varfër të kërkojnë një jetë më të sigurt. Ata po i ngarkojnë individët në varka për udhëtime tepër të rrezikshme nëpër Kanal me premtime për rehati dhe pasurie.”

“Premtimet e tyre se udhëtimet do të jenë të sigurta janë gënjeshtra. Nuk u intereson nëse dikush mbytet, ata kujdesen vetëm për paratë.”

/Albeu.com