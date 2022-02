Njëra pas tjetrës, vendet e botës që po heqin masat kufizuese

Shumica e botës po shkon drejt një rikthimi në normalitet, në vendet ku situata e pandemisë së koronavirusit duket se po stabilizohet dhe po përmirësohet.

Pandemia ka marrë zyrtarisht jetën e më shumë se 5.8 milionë njerëzve në mbarë botën që nga fundi i dhjetorit 2019, sipas një raporti të publikuar nga AFP të mërkurën.

Në shifra absolute, Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë vdekje, të ndjekura nga Brazili, India dhe Rusia.

Megjithatë, në raport me popullsinë, çmimin më të rëndë e kanë paguar Peruja, Bullgaria, Bosnja, Hungaria dhe Maqedonia e Veriut.

Danimarka u bë shteti i parë anëtar i BE-së që hoqi të gjitha kufizimet për pandeminë, duke u mbështetur në mbulimin e lartë të vaksinimit të popullsisë së saj dhe ashpërsinë më të ulët të variantit Omicron.

Klubet e natës u rihapën, ndërkohë që erdhën kufizime në numrin e klientëve. Masat minimale kufizuese mbeten në fuqi për hyrjen në vend vetëm për vizitorët e pavaksinuar që mbërrijnë në Danimarkë nga jashtë zonës Shengen.

SHBA: Në SHBA, specialisti kryesor i sëmundjeve infektive, doktor Anthony Fauci, njoftoi pak ditë më parë se ka ardhur koha që vendi të kthehet në normalitet, pavarësisht rreziqeve që ekzistojnë ende nga COVID-19.

Këshilltari kryesor mjekësor i Presidentit Joe Biden dhe një anëtar i Task Forcës kundër Koronimit të Shtëpisë së Bardhë, iu referua zgjedhjeve të vështira në përpjekjet e autoriteteve për të balancuar nevojën për të mbrojtur qytetarët e tyre nga infeksionet me lodhjen në rritje nga një pandemi në vitin e tretë.

Numri i rasteve të reja për shkak të Omicron ka filluar të bjerë dhe shumë shtete të SHBA, si New Jersey, New York, California, Connecticut, Delaware dhe Oregon, tashmë po heqin përdorimin e detyrueshëm të maskës për shkollat ​​ose të tjerët. hapësirat publike në të ardhmen javë. Sidoqoftë, rreth 2,200 amerikanë vdesin çdo ditë nga Covid-19, shumica e tyre të pavaksinuar.

KANADA: Kanadaja ka njoftuar heqjen e kufizimeve shëndetësore në kufirin e saj dhe, në veçanti, testin e detyrueshëm PCR për hyrjen në vend në një kohë kur Quebec do të heqë gradualisht certifikatën e vaksinimit.

Vendi ka hequr gjithashtu rekomandimin për të shmangur udhëtimet jashtë vendit, me vendin që po përballet me një valë polemikash mbi masat shëndetësore gjatë dy javëve të fundit. Nga data 28 shkurt, pasagjerët e vaksinuar nuk do të kenë nevojë për PCR negative për të hyrë në vend.

AUSTRALI: Jeta e natës në Sydney dhe Melburn rifilloi të premten, me autoritetet që morën pothuajse të gjitha masat kufizuese në qytetet më të mëdha të vendit mes një rënie të vazhdueshme të numrit të pacientëve me Covid-19. Numri i importeve të reja Covid ra përgjysmë në rreth 2,600, duke arritur kulmin në rreth 5,400 gjatë tre javëve më parë.

Zbutja e rregullave të distancimit social bëhet në funksion të rihapjes së kufijve ndërkombëtarë të vendit të hënën pas gati dy vitesh.

Uellsi i Ri Jugor dhe Victoria, shtëpia e më shumë se gjysma e 25 milionë njerëzve, janë goditur më rëndë nga varianti Omicron dhe kanë rifutur disa masa të rënda kufizuese muajin e kaluar.

Vendet e mbyllura në Sydney dhe qytete të tjera të Uellsit të Ri Jugor tani do të lejojnë klientët të hyjnë dhe vaksinimi do të kërkohet vetëm në zonat me rrezik të lartë. Maskat do të jenë të detyrueshme vetëm në transportin publik dhe në ambientet e brendshme të spitaleve dhe aeroporteve duke filluar nga data 25 shkurt.

Karantina e detyrueshme e hoteleve për udhëtarët e pavaksinuar nga jashtë do të kufizohet në shtatë ditë nga dy javë në të dy shtetet.

IZRAEL: Izraeli hoqi të enjten “kalimin e gjelbër” për hyrjen në disa vende publike, duke lehtësuar më tej kufizimet që kishte vendosur pasi numri i rasteve të reja me Covid-19 zvogëlohet.

Rregullat për lejen e gjelbër tashmë ishin lehtësuar më 4 shkurt. Që atëherë kjo leje shëndetësore ishte e nevojshme vetëm për hyrjen në klubet e natës dhe qendrat e ngjarjeve.

Gjatë valës së mëparshme të Covid-19, Izraeli miratoi politikën “Ne jetojmë me Covid”. Në këtë mënyrë ekonomia e vendit vazhdoi të funksiononte dhe shkollat ​​mbetën të hapura. Megjithatë, disa probleme janë vërejtur në sektorë të ndryshëm të ekonomisë për shkak të numrit të madh të punonjësve, studentëve dhe mësuesve që kanë munguar për shkak të koronavirusit ose janë detyruar të futen në karantinë për shkak të kontaktit me një rast.

PORTUGALI: Me rënien e numrit të rasteve për shkak të Omicron, Portugalia ka njoftuar se do të heqë kufizimet e mbetura, duke përfshirë shfaqjen e detyrueshme të një karte dixhitale të vaksinimit për një qëndrim në hotel.

Qytetarët do të vazhdojnë të mbajnë maska ​​në ambiente të mbyllura si transporti publik apo supermarkete, por nuk do të rekomandohet më puna me telekomandë dhe ata që bien në kontakt me një rast nuk do të kenë më nevojë të izolohen.

Hyrja në restorante, hotele apo ambiente kulturore nuk do të kërkojë më paraqitjen e një certifikate vaksinimi dixhitale, certifikatën e sëmundjes ose testin negativ. Kjo do të vazhdojë të kërkohet vetëm për hyrjen në vend nga ajri, deti apo tokësor.

Gjithashtu nuk do t’ju kërkohet të bëni një test negativ për të marrë pjesë në ngjarje të mëdha ose ngjarje sportive dhe për të vizituar bare dhe klube.

HOLANDË: Vendi ka lëvizur drejt heqjes së të gjitha kufizimeve që nga 25 shkurti, pasi rastet dhe shtrimet në spital janë reduktuar shumë.

Baret, restorantet dhe klubet e natës do të kthehen në orët e hapjes para pandemisë, ndërsa maskat nuk do të jenë më të detyrueshme në shumicën e vendeve.

Megjithatë, vizitorët duhet të paraqesin certifikata të vaksinimit, sëmundje të fundit ose një test negativ për koronavirusin.

FRANCË: Qeveria heq përdorimin e detyrueshëm të maskave në hapësirat publike të mbyllura, të cilat kërkojnë një leje vaksinimi për të hyrë.

Hyrja në disko, bare dhe ambiente koncertesh do të lejohet sërish.

Maskat do të mbeten të detyrueshme për transportin publik dhe për hapësirat e mbyllura ku nuk kërkohet leja e vaksinimit.

Rregullorja e re, e cila hyn në fuqi më 28 shkurt, është në përputhje me rekomandimin e këshillit shëndetësor dhe pason uljen e shkallës së infeksionit të regjistruar në vend.

Dhe ka gjasa që nga mesi i muajit të ardhshëm të shkojë më tej, duke lehtësuar detyrimin për maskat dhe ekspozimin e certifikatave të vaksinimit, pasi rastet janë ulur.

SPANJA: Vendi hoqi masën e detyrueshme të përdorimit të maskave jashtë në 10 shkurt pasi infeksionet e koronavirusit vazhdojnë të bien nga nivelet rekord.

Maskat mbeten të detyrueshme në tubime të mëdha në natyrë, si koncerte, ambiente të mbyllura dhe në transportin publik, por pothuajse të gjitha rrethet ishin masa e certifikimit Covid për hyrjen në bare dhe klube nate.

Qeveria do të heqë kufizimet për aktivitetet sportive nga 4 marsi dhe stadiumet do të mund të pranojnë tifozë në 100% të kapacitetit të tyre, pra atë që ishte në fuqi përpara pandemisë.

ITALI: Përdorimi i detyrueshëm i maskës në natyrë është hequr që nga java e kaluar. Qytetarët duhet ta veshin atë vetëm në rast të turmave.

Përdorimi i maskës në ambiente të mbyllura mbetet i vlefshëm deri më 31 mars.

Gjithashtu diskotekat dhe klubet janë rihapur dhe aksesi u lejohet vetëm atyre qytetarëve që kanë marrë të paktën dy doza vaksine ose janë sëmurë.

AUSTRI: Shumica e kufizimeve pandemike u hoqën më 5 mars. Përdorimi i maskës mbrojtëse tashmë do të jetë i detyrueshëm vetëm në vendet e punës, supermarkete, mjekësi, spitale dhe shtëpi pleqsh, ndërsa restorantet do të funksionojnë për të gjithë dhe pa afat.

ZVICER: Zvicra hoqi pothuajse të gjitha kufizimet pandemike deri të enjten. Qeveria njoftoi se do të mbetet në fuqi vetëm detyrimi për përdorimin e maskës në transportin publik dhe infrastrukturën shëndetësore, por edhe karantina e detyrueshme pesë-ditore për ata që rezultuan pozitivë me koronavirus do të qëndrojë në fuqi deri në fund të marsit.

Megjithatë, dyqanet, restorantet dhe vendet kulturore do të jenë lirisht të aksesueshme.

Më shumë se 90% e 8.6 milionë njerëzve të Zvicrës janë mbrojtur kundër virusit, ose sepse janë shëruar nga COVID-19 ose sepse janë vaksinuar.

Pavarësisht se çdo ditë regjistrohen dhjetëra mijëra raste të reja, sistemi shëndetësor ka duruar dhe shkalla e mbulimit në repartet e terapisë intensive është ulur.

GJERMANI: Zbutja e masave kufizuese do të bëhet gradualisht deri më 20 mars, e cila tashmë është përcaktuar si “Dita e Lirisë”. Në fazën e parë, nga data 4 mars do të lejohen sërish tubimet private pa kufizim në numrin e pjesëmarrësve.

Mirëpo, nëse marrin pjesë persona që nuk janë vaksinuar, atëherë deri më 19 mars do të zbatohet rregulli për takime deri në dy persona nga familje të ndryshme, me përjashtim të fëmijëve nën 14 vjeç.

Në të njëjtën kohë, kufizimet për aksesin në shitje me pakicë po hiqen, ku aktualisht kanë akses vetëm personat e vaksinuar dhe të sëmurë. Megjithatë, përdorimi i një maskë me rekomandim për FFP-2 do të mbetet i detyrueshëm.

Nga data 4 mars, restorantet do të mund të vizitojnë të vaksinuarit dhe të sëmurët dhe ata që do të dorëzojnë testin diagnostik negativ të së njëjtës ditë, ndërsa në klube do të lejohen të hyjnë vetëm ata të vaksinuar me tre doza ose pacientë që paraqesin test negativ. .

Nga data 20 mars do të hiqen të gjitha masat e zgjeruara të mbrojtjes, si dhe detyrimi i punës në distancë, por do të mbeten në fuqi përdorimi i detyrueshëm i maskës në të gjitha ambientet e brendshme dhe mjetet e transportit si dhe rregullat e distancimit social.

BELGJIKE: Vendi hoqi nga dita e djeshme limitin që ishte vendosur për orarin e dyqaneve. Kjo do të thotë se restoranti, përfshirë baret dhe restorantet, nuk do të ketë më kufizime në orarin e tyre të punës.

Përveç kësaj, klubet rihapen dhe të gjitha ngjarjet do të lejohen pavarësisht nëse janë të hapura apo të mbyllura.

Puna në nga shtëpia nuk është më e detyrueshme dhe për vizitorët në Belgjikë, të cilët vijnë nga vendet e BE-së dhe Shengenit ose nga vende të tjera, por që kanë një certifikatë të vlefshme vaksinimi ose sëmundjeje, do të mund të hyjnë në vend pa kushte shtesë, ju vetëm duhet të plotësoni nxjerr një formular mbërritjeje./albeu.com