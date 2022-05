Një raketë SpaceX lëshon 53 satelitë Starlink në orbitë dhe zbarkon në det

Një raketë e përdorur SpaceX lëshoi ​​një flotë të re satelitësh interneti Starlink në orbitë dhe u kthye në Tokë për të bërë një ulje spektakolare në det herët të mërkurën (18 maj).

Raketa Falcon 9 me dy faza në krye me 53 lidhje yje Anija kozmike fluturoi mbi qiellin e mëngjesit të Floridës nga Pad 39A i NASA-s në Qendrën Hapësinore Kennedy. Nisja ishte në orën 6:59 të mëngjesit EDT (1059 GMT), rreth 39 minuta pasi SpaceX ishte planifikuar fillimisht.

“Falcon 9 ka nisur me sukses transportimin e 53 satelitëve Starlink në hapësirë,” tha Jesse Anderson, menaxheri i prodhimit të SpaceX, gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në internet. Nisja shënon misionin e tretë Starlink të SpaceX në pesë ditë pas misioneve më 13 dhe 14 maj.

Rreth nëntë minuta pas ngritjes, raketa Falcon 9 u kthye në Tokë me një ulje të qetë të anijes me dron SpaceX në Gravitas në Oqeanin Atlantik, ku kamerat e integruara kapin video mahnitëse të të gjithë zbritjes. Anderson tha se po ulej me numrin 121 për katalizatorin e SpaceX.

Një raketë SpaceX Falcon 9 lëshoi ​​53 satelitë Starlink në hapësirë ​​nga Pad 39A në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s në Florida më 18 maj 2022.

Starlink është plejada me brez të gjerë të SpaceX, e cila aktualisht përbëhet nga më shumë se 2300 satelitë Sipas astrofizikantit dhe gjurmuesit satelitor Jonathan McDowell. Ky numër është rritur me shpejtësi kohët e fundit; SpaceX ka nisur tashmë 21 misione në vitin 2022, 14 prej të cilave ishin të destinuara për fluturimet e Starlink që nga nisja e së mërkurës.

Por popullsia e Starlink mund të bëhet vërtet e madhe në një të ardhme jo shumë të largët; Versioni i gjeneratës së ardhshme të plejadës mund të përbëhet përfundimisht nga deri në 30,000 satelitë, sipas raportit të Reuters.