Një nga aktivitetet më të shëndetshme, sa kalori djegim gjatë notit

Një nga përfitimet e notit është se ai vë në punë të gjithë trupin: forcon trungun, aktivizon krahët, këmbët dhe rrahjet e zemrës.

Domethënë lëvizje që janë jetike për përmirësimin e gjendjes fizike dhe humbjen e peshës. Ushtrimet me ndikim të ulët, si noti, gjithashtu përmirësojnë forcën e muskujve, rrjedhjen e gjakut dhe funksionin e mushkërive dhe zemrës, sipas trajneres personale Louisa Drake.

Për sa i përket djegies së kalorive, të dhënat e Universitetit të Harvardit thonë se një mashkull mund të djegë 252 kalori pas gjysmë ore not, një shifër që rritet në 420 kalori me intensitet të lartë. Prandaj, një grua mund të konsumojë 216 kalori pas një gjysmë ore të qetë noti dhe 360 kalori me intensitet.

Pra, ndërsa duket se vrapimi mund të jetë më efektiv për djegien e yndyrës sesa noti i ngadaltë, nuk ka dallime të mëdha kur bëhet fjalë për notin energjik. E rëndësishme është të zgjidhni aktivitetin që ju pëlqen më shumë, pasi kjo do t’ju ndihmojë të qëndroni të qëndrueshëm dhe në orar.