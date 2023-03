Një natë për histori, kush triumfoi në çmimet “Oscar”, filmi që rrëmbeu 9 trofe

Everything Everywhere All at Once ishte filmi triumfues në triumfon në edicionin e 95-të të çmimeve “Oscar”.

Fantazia Multiverse mori shtatë çmime duke përfshirë filmin më të mirë dhe aktoren më të mirë, ndërsa All Quiet on the Western Front fitoi katër

Fantazia maniake e multiversit, për një familje të ndarë të përfshirë në një aventurë ndërdimensionale, pa gjithashtu fitore për aktoren më të mirë, regjisorin më të mirë, aktorin më të mirë dytësor, aktoren më të mirë dytësore, montazhin më të mirë dhe skenarin më të mirë origjinal në ceremoninë e 95-të të Çmimeve të Akademisë. Ishte filmi më i nominuar i natës.

Michelle Yeoh është bërë vetëm gruaja e dytë me ngjyrë që ka fituar çmimin Oscar për aktoren më të mirë, duke ndjekur hapat e Halle Berry në vitin 2002, transmeon AlbEu.com.

“Për të gjithë djemtë dhe vajzat e vogla që duken si unë duke parë sonte, ky është një fener shprese dhe mundësie. Zonja kurrë mos lejoni askënd t’ju thotë se keni kaluar moshën tuaj”, tha ajo.

Ke Huy Quan u shpall aktori më i mirë dytësor për rolin e tij në film, duke mposhtur Barry Keoghan dhe Judd Hirsch. Ai është bërë aktori i parë i lindur në Vietnam që ka fituar një Oscar.

“Mami, sapo fitova një Oscar!” tha ai me lot. “Ata thonë se histori të tilla ndodhin vetëm në filma, nuk mund ta besoj se kjo po më ndodh mua.”

Ishte hera e parë që aktorë të shumtë aziatikë fituan Oscar në të njëjtin vit, shkruan The Guardian.

Jamie Lee Curtis u emërua gjithashtu aktorja më e mirë në rol dytësor për performancën e saj në hitin A24, duke triumfuar ndaj Angela Bassett dhe Kerry Condon. Ky ishte nominimi i parë i aktores veterane.

“E di që duket sikur po qëndroj këtu vetëm, por jam qindra njerëz”, tha ajo përpara se t’u bënte homazhe emocionalisht atyre në film dhe në jetën e saj.

Daniels, shkrimtarët dhe regjisorët Daniel Kwan dhe Daniel Scheinert, janë vetëm dyshja e tretë që kanë fituar çmimin Oscar për regjisorin më të mirë.

“Ne duam t’ia kushtojmë këtë nënave”, tha Scheinert. Ai foli gjithashtu për veshjen si fëmijë “që është një kërcënim për askënd” në lidhje me një rritje të ndjenjës kundër zvarritjes në muajt e fundit. Kwan gjithashtu falënderoi prindërit e tij emigrantë.

“Aktori më i mirë” shkoi për Brendan Fraser për rolin e tij kryesor në The Whale, duke mposhtur Austin Butler dhe Colin Farrell. Ai falenderoi regjisorin Darren Aronofsky që i dha atij “një litar shpëtimi krijues” pas vitesh rolesh të vogla. Drama përçarëse fitoi gjithashtu për grimin dhe stilin më të mirë të flokëve, pavarësisht kundërshtimit ndaj kostumit të krijuar për ta bërë Fraser të duket sikur peshonte 600 kilogramë.

Epika e luftës gjermane e Netflix, All Quiet on the Western Front, solli katër çmime: film artistik ndërkombëtar, partiturë origjinale, dizajn produksioni dhe kinematografi. Ishte hera e parë që Gjermania fitoi filmin më të mirë ndërkombëtar që nga The Lives of Others në 2006.

Sarah Polley fitoi Oskarin për skenarin e adaptuar për dramën e drejtuar nga femra, Women Talking.

“Dua të falënderoj Akademinë që nuk u ofendua vdekjeprurës nga Women Talking dhe që flisnin duke qenë kaq afër njëra-tjetrës”, tha ajo gjatë fjalës së saj. Polley është vetëm gruaja e nëntë që fiton këtë kategori.

Një segment emocional në memoriam u drejtua nga një John Travolta emocional, bashkë-ylli i Grease, Olivia Newton John, e cila vdiq në gusht 2022. Figura të tjera të paraqitura përfshinin Louise Fletcher, Ray Liotta, Robbie Coltrane, Angelo Badalamenti, James Caan, Angela Lansbury dhe Burt Bacharach.

Fitues të tjerë kryesorë përfshinin Pinocchio të Guillermo del Toro për filmin artistik të animuar dhe Navalny për dokumentar. Familja e liderit të opozitës ruse të burgosur Alexei Navalny u soll në skenë për t’u pranuar dhe një mesazh nga Alexei u lexua, duke u kujtuar njerëzve që “të mos kenë frikë të kundërshtojnë diktatorët dhe autoritarizmin”. Gruaja e tij, Yulia Navalnaya, shtoi: “Burri im është në burg vetëm për mbrojtjen e demokracisë. Alexei, po ëndërroj ditën kur ti do të jesh i lirë dhe vendi ynë do të jetë i lirë. Qëndro i fortë.”

Çmimi për dizajnin e kostumeve iu dha Black Panther: Wakanda Forever, Ruth E Carter, e cila u bë gruaja e parë me ngjyrë që fitoi dy Oscar. Më parë ajo fitoi për punën e saj në filmin e parë Black Panther, bën me dije The Guardian.

Vazhdimi i hitit i James Cameron, Avatar: The Way of Water fitoi për efektet vizuale dhe Top Gun: Maverick fitoi për muzikën më të mirë. Naatu Naatu nga RRR u shpall kënga mëmfoi përballë e mirë origjinale pas performancës elektrike më herët gjatë natës. Ajo triumfoi përballë nominimeve si Rihanna dhe Lady Gaga.

Pavarësisht shtatë nominimeve, drama personale e Spielberg-ut The Fabelmans nuk arriti të fitojë në asnjë nga kategoritë e saj. Drama Tár e Todd Field, e cila mori gjashtë nominime, dhe Elvis e Baz Lurhmann, e cila mori tetë nominime, gjithashtu dolën pa trofe. /albeu.com