Një kardiolog trazoi shpirtrat: Mëngjesi është i keq, ata që e anashkalojnë, jetojnë më gjatë!

Që në moshë të re na rrënjosin në kokë idenë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm dhe se nuk duhet anashkaluar.

Kjo është arsyeja pse nuk është për t’u habitur që ne gjithmonë habitemi nga mendimet e kundërta.

Leo Bokeria është një nga kardiokirurgët më të famshëm rusë, profesor dhe akademik i Akademisë Ruse të Shkencave dhe Akademisë Ruse të Shkencave Mjekësore.

Kur bëhet fjalë për dietat tradicionale, Leo Bocceria është më i zhurmshmi. Ai beson se gjithçka që dinim për ushqimin e shëndetshëm është një gënjeshtër.

– Ajo thënie: Ha mëngjes vetë është absurditet i plotë. Kur zgjoheni, trupi fillon të mësohet me gjendjen e punës, dhe ju uleni në tryezë dhe hani një pjatë të mbushur me mish, një shportë me bukë dhe i lani të gjitha me një gotë pije. Ju shkoni në punë me stomakun plot . Atëherë je i ashpër me veten thotë Bokeria dhe vazhdon:

– Kur bashkëpunuam me amerikanët, vura re se kirurgët e mëdhenj pinë një filxhan kafe në mëngjes në rastin më të mirë. Ata hanë vetëm një sanduiç në mesditë dhe e quajnë drekë. Në mbrëmje kthehen në shtëpi, hanë ushqime normale, notojnë në pishinë, lexojnë dhe pushojnë… Pra, jepini mëngjes armikut, drekojnë rreth mesditës dhe darkojnë normalisht (por jo vonë natën) dhe në fund bëni një shëtitje përpara shtrat apo ushtrime.

– Në përvojën time, njerëzit që jetojnë kështu jetojnë gjatë dhe të shëndetshëm pohon ai.

Kjo këshillë e një mjeku të famshëm rus u konfirmua nga hulumtimi më i fundit i kryer në Universitetin Cornell. Shkencëtari David Levitsky zbuloi se ata njerëz që kalojnë mëngjesin humbin peshë në mënyrë të konsiderueshme brenda disa javësh.

Ai e konfirmoi këtë teori me një eksperiment, qëllimi i të cilit ishte të përcaktonte sasinë e ushqimit që një person merr në trup gjatë ditës.

Gjysma e pjesëmarrësve hëngrën mëngjes, grupi tjetër refuzoi mëngjesin. Grupi që anashkaloi mëngjesin konsumoi 408 kalori më pak në ditë sesa grupi që hante mëngjes rregullisht.

Sipas Levitsky, anashkalimi i mëngjesit mund të konsiderohet një sistem i shkëlqyer për humbje të shpejtë në peshë.

– E kuptoj që anashkalimi i mëngjesit bie ndesh me gjithçka që dini për ushqimin e shëndetshëm, por të dhënat e reja po na bëjnë të mendojmë seriozisht të heqim dorë nga vakti i parë i mëngjesit. Sigurisht, kjo vlen për njerëzit e shëndetshëm. Personat që kanë probleme me diabetin dhe hipoglikeminë nuk duhet të anashkalojnë vaktet për të ruajtur nivelin e glukozës thotë Levitski.

Organizata Botërore e Shëndetësisë ende pretendon se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe se një person që ha rregullisht mëngjes ka një metabolizëm të shëndetshëm dhe nuk ka probleme me peshën e tepërt. Mëngjesi përshpejton metabolizmin.

Megjithatë, ata gjithashtu pajtohen se një mëngjes tepër i pasur mund të çojë në obezitet. Por një marrje normale e kalorive dhe vakte të vogla disa herë në ditë mund të ndihmojnë vetëm një person obez të humbasë peshë. /G.D albeu.com/