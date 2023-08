Një javë pas katastrofës shkatërruese, Biden udhëton drejt Hawaii-t të djegur nga zjarret

Një javë pas shkatërrimit masiv nga zjarrii vdekjeprurës në Maui, Hawaii – dhe zhurmës së shkaktuar nga deklarata e tij “pa koment” për të paktën 110 viktimat – presidenti amerikan po viziton Hawaiin dhe qytetin e rrafshuar të Lehaina të hënën.

Drejtoresha e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave të SHBA (FEMA) Diane Criswell tha sot se Joe Beinen do të sigurojë banorët e Lehaina se ata do të kenë kontrollin e përpjekjeve të rimëkëmbjes.

“Presidenti amerikan së bashku me zonjën e parë planifikojnë të vizitojnë qytetin historik të Hawait dhe të takohen me ekipet e reagimit ndaj fatkeqësive që mbërritën të parët në zonë, me zyrtarë lokalë, por edhe me viktima, në mënyrë që të informohen në mënyrë efektive dhe të menjëhershme për të vërtetën. shkalla e shkatërrimit”, tha Criswell për CNN.

“Unë mbetem i përkushtuar për të siguruar gjithçka që Havaianët kanë nevojë për t’u rikuperuar nga kjo fatkeqësi”, tha kreu i shtetit përmes X (ish-Twitter).

Biden e shpalli shpejt Hawaiin një gjendje fatkeqësie natyrore, gjë që lejoi përdorimin e burimeve federale dhe ai ka folur vazhdimisht me guvernatorin Greene.

Megjithatë, ai kritikohet nga opozita republikane për reagimin e tij, i cilësuar si i pamjaftueshëm apo indiferent.