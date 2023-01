Një djalë bëhet vajzë dhe zmadhon gjoksin: Si do të duket Luana pas operacionit nga mjekja e famshme

Luana Myrto, një emër jo pak i njohur në rrjet, si djali që e ndjen veten vajzë dhe që pak nga pak, përmes kirurgjisë, po e realizon dëshirën.

Pikërisht kjo transgjinore, do të startojë emsionin “Doktor Plastik Vip”, ku ajo do të bëjë zmadhimin e gjoksit me protezat mentor, realizuar nga kirurgia e njohur e Spitalit Amerikan, Rezarta Kapaj.

Në promon e emisionit, Luana thotë që është ndjerë gjithmonë vajzë dhe kjo ndërhyrje do ta ndihmojë të ndihet më mirë me veten e saj.

Emisioni starton të shtunën në orën 20:00, në televizionin ABC./albeu.com