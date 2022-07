Një ditë pas lënies së postit si President i Shqipërisë, ditën e sotme do të mbahet Konventa Kombëtare e LSI ku do të merret vendimi nëse Ilir Meta do të rikthehet në krye të partisë ose jo.

Por para kësaj Tedi Blushi ka njoftuar në rrjetin e tij social Facebook se Meta do të ketë një dalje për mediat në selinë e LSI

Njoftimi i Tedi Blushit: Në orën 10:30, Meta do të ketë një dalje për mediat në ambientet e selisë së LSI-së.