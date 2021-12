Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pritet që në orën 14:00 të mbledh kryetarët e degëve.

Një ditë para Kuvendit të Berishës, Basha mbledh kryetarët e degëve

Takimi do të zhvillohet në selinë blu dhe fokusi i bisedimeve do të jetë mbledhja e Kuvendit Kombëtar, më 18 dhjetor, i thirrur nga Basha.

Mësohet se është thërritur nga kryesia dhe do të vendoset se cili do të jetë aksioni politik që do të ndiqet pas Kuvendit./albeu.com