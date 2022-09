Një burrë grabit aeroplanin nga pista dhe kërcënon se do ta përplasë mbi një qendër tregtare (VIDEO)

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Tupelo të Mississipit, ku një pilot ka rrëmbyer avionin dhe ka kërcënuar se do ta përplasë me një qendër tregtare të linjës “Walmart”.

Lajmin e ka bërë të ditur policia, e cila ka evakuuar dyqanin dhe ka ngritur alarmin në një zonë më të madhe.

Sipas raportimeve nga shtypi vendas, piloti thuhet të jetë një punonjës i një kompanie që operon në aeroportin rajonal të Tupelos.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022