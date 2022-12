Nisin punimet për Teatrin e ri Kombëtar, Rama: Vepër mbresëlënëse

Që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, Policia e Tiranës ka rrethuar zonën pranë teatrit, pasi sot pritet të nisin punimet për ndërtimin e teatrit të ri. Për shkak të retorikës së ashpër nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, duket se Policia ka marrë masa për shmangien e incidenteve, duke vendosur kordon policie rreth zonës. Para nisjes së punimeve, Policia ka kryer inspektimin e zonës edhe me ndihmën e një qeni, për të garantuar se terreni është i sigurt. Ndërkohë, efektivët kanë ndërtuar edhe një perimetër sigurie.

Pranë vendit ku do të ndërtohet Teatri i ri Kombëtar, Kryeministri Edi Rama po mban edhe një deklaratë publike. Në rrjetet sociale Rama shprehet se Teatri i ri Kombëtar do të jetë një tjetër vepër arkitektonike mbresëlënëse e Tiranës së shekullit XXI.Më tej Rama shkruan se Teatri njësoj si stadiumi i ri kombëtar do t’u shërbejë me kushtet më optimale aktorëve e spektatorëve, po edhe do të hyjë me dinjitet në radhën e objekteve më të mira të të njëjtit lloj në Europës.

Postimi i Ramës:

Teatri i Kombëtar – Vendosim sot gurin e themelit për ndërtimin e godinës së Teatrit të Ri Kombëtar, e cila do të jetë një tjetër vepër arkitektonike mbresëlënëse e Tiranës së shekullit XXI, që njësoj si stadiumi i ri kombëtar do t’u shërbejë me kushtet më optimale aktorëve e spektatorëve, po edhe do të hyjë me dinjitet në radhën e objekteve më të mira të të njëjtit lloj në Europë😍🧱👷‍♀️👷🏼🏗

✏️ Një projekt-ide konceptuar nga arkitekti i famshëm danez Bjarke Ingels🤝