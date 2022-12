Nis largimi i barrikadave në veri të Kosovës

Ka nisur largimi i barrikadave në fshatin Rudare të Zveçanit. Kamionët që kishin bllokuar rrugën në Rudarë, tashmë kanë filluar të largohen. Rrugët kryesore që çojnë drejt Jarinjës dhe Bërnjakut – pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë ishin bllokuar që nga data 10 dhjetor.

Aleksandar Vuçiç njoftoi pas takimit me përfaqësuesit serb në Kosovë se barrikadat do të hiqeshin ditën e sotme. Presidenti serb i takoi ata mbrëmjen e 28 dhjetorit në kazermën e Ushtrisë Serbe në Rashkë, afër kufirit me Kosovën. Për 20 ditë rresht rrugët kryesore në veri mbetën të bllokuara për qarkullim.

Përveç veriut, më 27 dhjetor një barrikadë tjetër u vendos në territorin e Serbisë, në afërsi të kufirit të Kosovës me Serbinë në Merdare. Serbët lokalë në komunat Mitrovicë Veriore, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq, ngritën barrikadat në shenjë pakënaqësie me arrestimin e ish-policit serb të Kosovës, Dejan Pantiç.

Vendosja e barrikadave nxiti tensione të shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo e vendosi në gatishmëri ushtrinë si dhe rriti prezencën ushtarake në vijën kufitare me Kosovën. BE dhe SHBA kërkuan vazhdimisht largimin e barrikadave si dhe respektim të marrëveshjeve të Brukselit.