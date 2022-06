Ngrihen dyshime të mëdha rreth PSG-së, situata e tyre financiare alarmon UEFA-n

Paris Saint-Germain është sërish në qendër të vëmendjes për çështjet financiare.

LaLiga kishte qenë e pakënaqur me mënyrën se si PSG ishte në gjendje të operonte në tregun e transferimeve dhe, më konkretisht, me kontratat e lojtarëve, dhe ata madje shkuan deri në paraqitjen e një ankese kundër klubit francez pasi rinovuan marrëveshjen e Kylian Mbappe.

Të mërkurën, L’Equipe raportoi se llogaritë e PSG-së po shqyrtohen sërish nga UEFA.

Gazetari Etienne Moatti ka shpjeguar se PSG-ja duhej t’i përgjigjej një ‘kërkese për informacion’ në lidhje me llogaritë e saj nga ekspertë në lojën e ndershme financiare nga organi i kontrollit financiar të UEFA-s për klubet (ICFC).

Kur PSG t’i përgjigjet pyetjeve të ICFC dhe të bëhet një ekzaminim i detajuar i të dhënave, do të vendoset nëse do të hapet apo jo procedimi ndaj klubit francez, i cili bëri një humbje prej 224.3 milionë euro në sezonin 2020/21.

Problemet nisën në vitin 2014, kur klubi u detyrua të nënshkruante një “marrëveshje zgjidhjeje” me ICFC (në fakt, sanksionet u pranuan nga klubi për të mos u ndëshkuar më rëndë), duke përfshirë një gjobë prej 60 milionë eurosh.

Në qershor 2018, llogaritë e klubit u hetuan për muaj të tërë për të gjykuar vlerën reale të kontratave të sponsorizimit të PSG-së, dhoma e hetimit e ICFC mbylli dosjen “pa ndjekje”.

Megjithatë, në fund hetimi u rihap, megjithëse Gjykata e Arbitrazhit Sportiv do ta mbyllte përfundimisht çështjen.

LaLiga u ankua nga PSG për shkeljen e Fair Play-t financiar

La Liga tashmë ka paraqitur një ankesë kundër PSG-së dhe Manchester Cityt në UEFA për shkelje të Fair Play-t financiar.

Javier Tebas ka shpjeguar pamundësinë e rinovimit të kontratës nga PSG me Kylian Mbappe me humbjet që kanë pësuar sezonet e fundit.

“PSG do të përfundojë me humbje prej 200 milionë eurosh”, u ankua Tebas. “Tashmë kanë zvarritur 300… dhe shkojnë e rinovojnë Mbappen me ato shuma. Ata do të duhet të mashtrojnë, nuk e di nëse është duke paguar jashtë mjedisit francez apo duke rritur sponsorizimin, gjë që ata tashmë po e bëjnë”.

PSG nuk ka dashur të komentojë komentet e Tebas.

LaLiga kishte paraqitur tashmë një ankesë në UEFA më 22 gusht 2017 kundër PSG-së pas nënshkrimit të Mbappe dhe Neymar për një total prej më shumë se 400 milionë euro.

Dhjetë ditë më vonë, organi evropian hapi një “hetim formal”./ h.ll/albeu.com