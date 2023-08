Ngjarjet kriminale në Greqi, dekriptimi i “SKY” zbuloi përfshirjen e një shqiptari vrajsen e një mafiozi malazez

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me ngjarjet kriminale që kanë ndodhur gjatë muajve janar dhe korrik të vitit 2020, ku mbetën të vrarë katër persona nga Mali i Zi dhe nga Serbia.

Nga dekriptimi i SKY është zbuluar pjesëmarrja e një shqiptari në vrasjen e pjesëtarëve të mafies malazeze të ndodhur në Korfuz dhe në Vari gjatë 2020.

“Nga të dhënat e Europolit u konstatua se përdoruesi i aplikacionit Sky EÇ është shtetas shqiptar me banim në Greqi dhe mban dy llogari bankare në Bankën Kombëtare dhe kartat e debitit përkatës”, raportohet sipas informacioneve.

Autoritetet nuk kanë qenë në gjendje ta lokalizojnë personin në fjalë deri tani, në mënyrë që të verifikojnë të gjitha transaksionet e tij bankare, për të regjistruar lëvizjet e tij dhe për t’i vlerësuar ato për ndonjë lidhje me çështjen nën hetim, llogaritë në valutë të huaj që mund të ketë mbajtur personi kryesor në vrasjen e dyfishtë.

Sipas autoriteteve, mund të bëhet fjalë për “një thesar të vogël” që përfshin një thes me para, por edhe gurë të çmuar, bizhuteri të shtrenjta dhe orë.

Ka shumë gjasa që të zbulohen gjatë hetimeve edhe rruga e përfitimit të parave të zeza, që mund të lidhen me dy vrasjet, por edhe me trafikun e drogës”.

Ngjarjet:

Pasditen e së dielës, 19 janar 2020, në Vari-Koropi , në tavernën “Voskopula” , mbizotëronte qetësia relative. Në dyqan ishin disa njerëz, duke përfshirë dy familje të huajsh. Papritur, katër persona kanë hyrë në tavernë me fytyrat e zbuluara dhe automatikët në duar. Para se personat që ishin në tavolinë të reagonin, të katër burrat qëlluan me armë dhe i ekzekutuan me gjakftohtësi, përpara pjesës tjetër të familjeve të tyre dhe klientëve.

Viktimat ishin një slloven dhe një malazez, të cilët ishin qëlluar për vdekje. Oficerët e policisë arritën në përfundimin se bëhej fjalë për larje hesapesh.

Ky incident i përgjakshëm ishte vetëm fillimi. Shtatë muaj më vonë, përplasja vazhdoi, këtë herë në ishullin e Phaeacians. Dy burra të tjerë, një nga Serbia dhe një nga Mali i Zi, u gjetën të vdekur brenda një makine, e cila ishte e parkuar në oborrin e një shtëpie me qira.

Ngjarja ka ndodhur në zonën Kanouli të Agios Matthaios Korfuzit mbrëmjen e 23 korrikut 2020 .

Nga dosja e Departamentit të Krimeve Kundër Jetës rezultoi se dy viktimat në masakrën e Varit ishin në kërkim ndërkombëtari nga autoritetet malazeze për krijimin e një organizate kriminale.

Nga hetimet rezultoi se viktimat kishin lidhje me organizatën kriminale Skaljari, e cila është me qendër në qytetin e Kotorrit të Malit të Zi dhe ka qenë në luftë me një organizatë tjetër, Kavac , gjatë viteve të fundit., nga i njëjti qytet.

Sipas Europol, autoritetet franceze posedonin biseda të koduara, disa prej të cilave kishin lidhje me vrasjet në Vari dhe Korfuz .

Për këtë arsye, Europoli paraqiti një kërkesë në Seksionin e Posaçëm të Gjykatës së Shkallës së Parë të Parisit kundër krimit të organizuar Junalco dhe iu dhanë të dhëna në lidhje me përmbajtjen e bisedave të përdoruesve të aplikacionit Sky EÇ.

Nga të dhënat e Europolit u konstatua se përdoruesi i aplikacionit Sky EÇ është shtetas shqiptar me banim në Greqi dhe mban dy llogari bankare në Bankën Kombëtare dhe kartat e debitit përkatës.

Tashmë pritet që në hetimet në vijim të zbardhen të tjera detaje, dhe të zbulohet roli i shqiptarët.