Ngjarjet e fundit në Kuvend marrin vëmendjen e “The Guardian”

Parlamenti i Shqipërisë ka votuar për t’i hequr imunitetin ligjor ish-presidentit të vendit pasi ai u akuzua për korrupsion. Sali Berisha, 79 vjeç, i cili dominoi politikën shqiptare në fillim të viteve 1990 si kreu i shtetit dhe përsëri si kryeministër konservator midis 2005 dhe 2013, tani përballet me arrestimin e mundshëm dhe, nëse shpallet fajtor, një dënim nga katër deri në 12 vjet burg.

“Jam më i fortë se kurrë”, tha Berisha teksa doli nga salla i rrethuar nga truproja. Ai ka mohuar prej kohësh të gjitha keqbërjet, duke e hedhur poshtë hetimin si një gjueti shtrigash “thjesht politike” të nxitur nga rivali i tij, kryeministri aktual socialist, Edi Rama.

“Ky vendim nuk do të arrijë qëllimin e tij për të shkatërruar opozitën; përkundrazi, do ta mobilizojë atë me moton: tani ose kurrë,” tha ai, ndërsa deputetët e partisë së tij Demokratike të opozitës grumbulluan karriget lart dhe ndezën bomba tymi në dhomë.

Ndërkohë jashtë, disa qindra mbështetës të Berishës protestuan ndërsa policia rrethoi ndërtesën e parlamentit dhe oficerët me mjete kundër trazirave dhe të pajisur me topa uji qëndruan pranë në rast dhune pas vendimit, i cili kaloi me 75 vota kundër, 65 kundër.

Politikani veteran dhe dhëndri i tij, Jamarber Malltezi, u akuzuan në tetor për “korrupsion pasiv” që daton në vitin 2008, kur qeveria e Berishës prezantoi një ligj që lejonte privatizimin e objekteve sportive të shpronësuara në komunizëm.

Prokuroria e Posaçme e Shqipërisë për korrupsionin dhe krimin e organizuar pretendon se nga ndryshimet ligjore përfituan projekte biznesi në të cilat Berisha dhe Malltezi kishin aksione financiare dhe se të dy burrat mblodhën 5.4 milion € në ryshfete.

Malltezi dyshohet se ka përfituar nga legjislacioni për të kthyer në banesa një kompleks sportiv në Tiranë në pronësi të ministrisë së mbrojtjes. Ai u arrestua pasi u akuzua, ndërsa Berishës iu ndalua dalja jashtë vendit.

Prokurorët kërkuan një votim për heqjen e imunitetit të ish-udhëheqësit pasi ai refuzoi të bashkëpunonte me autoritetet gjatë hetimit dhe injoroi një masë që e kërkonte të paraqitej në polici dy herë në muaj.

Vitin e kaluar, Berishës iu ndalua hyrja në SHBA dhe MB për përfshirje të dyshuar në krimin e organizuar dhe korrupsion.

SHBA e ka akuzuar Berishën për “keqpërdorim të fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike”, duke thënë se si kryeministër ai “e kishte përdorur pushtetin për përfitimin e tij” dhe për të “pasuruar” të afërmit dhe aleatët. Ai i ka mohuar akuzat./ The Guardian