Nga Zeus tek Mona Lisa, artisti tregon si do dukeshin sot figurat ikonike të historisë (FOTO LAJM)

Shumë personazhe jetojnë me në prej shekujsh, disa na kanë lehtësuar jetën më shpikjet e tyre dhe të tjerë na kanë zbukuruar atë me artin dhe krijimet që nuk do të shuhen kurrë.

Por a keni imagjinuar ndonjëherë si do të dukeshin sot figurat si Michelangelo, Herkuli, Zeusi, Napoléon Bonaparte apo Mozart.

Këtë e ka bërë të mundur artisti, Hidreley Diao dhe mund t’i shijoni më poshtë./albeu.com/