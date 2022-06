“Nga Shqipëria, me dashuri”! Studenti ukrainas gjen mënyrën e pazakontë për të mbledhur para për luftën kundër Rusisë

Një student ukrainas po shfrytëzon mundësinë për të “shitur mesazhe me porosi” të cilat do të shkruhen në predha artilerie me të cilat ushtarët ukrainas po qëllojnë në drejtim të forcave ruse.

Sipas Business Insider, bëhet fjalë për Anton Sokolenko, një student 22-vjeçar i Teknologjisë Informative – IT me bazë në Cherkasy, Ukrainën qendrore, i cili ka mbledhur mijëra dollarë për të mbështetur trupat lokale përmes marrëveshjes prej “40 dollarësh për predhë”.

Mesazhet e marra nga ai, të publikuara edhe në mediat sociale, kanë rezultuar me mesazhe si “Gëzuar Ditën e Babait”, “Nga Shqipëria, me dashuri”, dhe jo vetëm – që shkruhen në predha, përpara se të përdoren ato.

“Ju keni mundësinë të luftoni ‘Orc-ët’ me një granatë artilerie 82 mm që do të qëllohet kundër ushtarëve rusë”, thuhet në një nga postimet promovuese të Sokolenko.

(Orc është një fyerje e zakonshme ukrainase për ushtarët rusë).

Dhe pas kësaj, “ju do të merrni një foto të granatës suaj të nënshkruar”.

Sokolenko i BI se kjo është një marrëveshje joformale dhe nuk është e miratuar nga komandantët e lartë ushtarakë ukrainas.

Dhe imazhet, tha ai, nuk ka gjasa të tregojnë identitetin dhe vendndodhjen e ushtarëve.

Sokolenko bëri të ditur se ai pranon porosi në internet, veçanërisht përmes kanalit të tij Telegram, dhe punon me një OJQ lokale për t’i shkruar predhat.

Më pas ai dërgon fotografitë dhe ia kalon 40 dollarët OJQ-së.

OJQ-ja, “Qendra për Asistencë për Ushtrinë, Veteranët dhe Familjet e tyre”, konfirmoi në mënyrë të pavarur për BI se Sokolenko është një vullnetar i regjistruar që i ka dërguar më shumë se 18,000 dollarë.

Kështu ai siguron pajisje taktike dhe mallra për batalionet aty pranë.

Në këtë drejtim, Sokolenko tregoi se me paratë e mbledhura deri më tani kanë blerë dy sisteme Starlink, një kamionçinë dhe jo vetëm. OJQ-ja ofron gjithashtu radio, ilaçe dhe ushqime.

“Unë nuk jam aq i guximshëm për të marrë pjesë në luftë, kështu që po përpiqem të bëj më të mirën për të ndihmuar ushtarët të qëndrojnë gjallë dhe të vrasin armiqtë”, tha ai. “Në fillim të luftës nuk po bëja asgjë dhe kjo më shqetësonte”.

Ai bëri kokteje molotov, siç bënë shumë ukrainas në fillim të luftës, por shpejt vendosi se mund të ishte më i dobishëm diku tjetër.

Andaj, ai vendosi t’i përkushtohej mbledhjes së fondeve, duke hapur një kanal Telegram që rishpërndau video ushtarake virale, duke fituar rreth 12,000 ndjekës në këtë proces.

Pasi fitoi 1600 ndjekësit e tij të parë, ai iu afrua OJQ-së dhe i pyeti se çfarë kishin nevojë për të blerë.

Më pas, në maj, atij i lindi ideja për projektin me mesazhe mbi predha, kur pa se ushtarët po i shkruanin mesazhe të tilla si hakmarrje për kolegët e tyre të rënë në luftë.

Siç vë në pah Business Insider, porositë e tjera kanë ardhur nga e gjithë bota, duke dërguar “dashuri” nga vende si Belgjika, Gjermania, Shqipëria dhe Australia.

Ndërkohë i pyetur në lidhje me “etikën e projektit”, Sokolenko tha: “Është paksa një pyetje provokuese, por si ukrainas – si çdo ukrainas – mund të them se jam i lumtur të di që u vranë sa më shumë ushtarë rusë”./bw