Nga rrëmujaxhinjtë te punëtorët e thashethemexhinjtë, si është në punë secila shenjë Horoskopi

Dashi

Punonjësi apo shefi që bërtet vazhdimisht dhe pandërprerë dhe këmbëngul në telefon se ajo që i thonë është e zezë dhe jo e bardhë, ai është Dashi. I shoqërueshëm, do të shoqërohet lehtësisht me të gjithë zyrën, përderisa e quajnë lider. Megjithatë, është një shenjë punëtore dhe ambicioze.

Demi

Nëse e shihni atë duke vrapuar dhe duke kontrollin mbi veten, atëherë sapo keni parë një Dem që punon. Ai është shumë i organizuar dhe efikas, por sigurohuni që të mos e shtyni dhe të mos e acaroni, përndryshe do të mësoni se çfarë do të thotë “Dem në një kuti xhami”.

Binjakët

Ai është punëtori që brenda një ore duhet të ketë hequr qafe detyrimet e tij në punë, për të pasur kohë të luajë dhe ta kalojë kohën këndshëm me kolegët. Binjaku është gëzimi i zyrës dhe mund të kryejë shumë detyra pa gabime. Ka aftësinë që gjatë punës t’i kushtojë vëmendje asaj që po ndodh pesë zyra më poshtë.

Gaforre

Nëse pas një mal letrash dhe një pirg sendesh në zyrë, ku nuk ka hapësirë ​​të lirë për të prekur as një filxhan kafeje, dëgjon një zë që të thotë “ja ku jam”, është Gaforrja. Punëtor, por rrëmujaxhi

Luani

Ai është punonjësi i preferuar i shefit, ndoshta sepse nuk e di se do të donte të ishte në pozicionin e tij (shaka). Thjesht, tendencat e tij drejtuese e bëjnë Luanin shenjën më punëtore, por edhe tepër ambicioze. Dhe fjala bie, a është keq të mos dëshirosh të qëndrosh në një pozicion për vite me radhë? A është keq të kesh ëndrra dhe ambicie?

Virgjëresha

Tavolina më e pastër dhe më e rregullt, ajo me alkool dhe betadinë, është tavolina e Virgjëreshës. Jo, nuk mungon në zyrë, por thjesht nuk bën bujë dhe preferon të punojë dhe të mos bëjë shaka me kolegët e tij. Përkushtimi dhe puna e palodhur janë disa nga aspektet pozitive të Virgjëreshës.

Peshorja

Një tavolinë e mbushur me gjëra të bukura dhe foto të njerëzve të dashur është padyshim një Peshore. Ai dëshiron që hapësira e punës të jetë një zgjatim i vogël i shtëpisë së tij.

Akrepi

Në zyrën e një Akrepi nuk do të shihni kurrë një agjendë sepse është thjesht e padobishme për të. Ai ka kujtesë të fortë dhe mban mend numrat e telefonit, madje edhe një person që e ka takuar vite më parë në një takim pune. Është shenja më e qetë në zyrë, derisa t’i merrni stilolapsin e tij të mirë, në këtë rast ai do t’ju bëjë të pendoheni keq për veprimin tuaj.

Shigjetari

Shenja më fëmijënorë, madje imiton shefin, për të bërë kolegët të qeshin dhe është padyshim shpirti i zyrës. Ai dëshiron të ndihet i lirë dhe nëse e dërgoni për ndonjë punë jashtë zyre është gjithmonë i gatshëm.

Bricjapi

Personi që shihni duke folur në dy telefona në të njëjtën kohë, duke dërguar email dhe në të njëjtën kohë duke i dhënë udhëzime teknikut që ka ardhur për të rregulluar kondicionerin, është një Bricjap. Mund të bëjë shumë gjëra në të njëjtën kohë, pa gabime. Janë ndër shenjat më punëtore. Nga një shoqëri, i fundit që largohet është gjithmonë një Bricjap.

Ujori

A po e shikoni të zhytur në diçka që po lexon dhe nuk ju kushton vëmendje? Ju informoj se ju shet dhe ju blen. Veshi i tij është pikërisht me ju dhe ai e di jo vetëm atë që po thoni, por ka kuptuar edhe atë që po lexon. Ai mërzitet shumë lehtë me monotoninë në punë. Nëse nuk i pëlqen ajo që po bën, ai është i prirur të largohet dhe të bëjë diçka tjetër që do t’i mprehë mendjen.

Peshqit

I qetë në punë, punëtor dhe konsistent në orarin e tij. Jeni xheloze që Ujori është një model profesionalizmi? Mos u shqetëso fare, sepse po ta shohësh zyrën e tij në çfarë gjendje e lë, do të largohesh. E vetmja gjë e sigurt është se në zyrën e tij mund të gjesh lloj-lloj objektesh dhe nuk kemi parasysh mjetet e punës së tij./albeu.com