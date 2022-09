Nga rrëmbimi i djalit të gazetarit tek grabitja 300 mijë eurove, kush është “Esko”, shqiptari që u plagos nga policja greke

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga mediat greke në lidhje me operacionin në Universitetin Politeknik të Athinës “Zografou”, ku në pranga përveç 22 eksponentëve të krimit ra edhe 30-vjeçari shqiptar, Esmin Ferhati.

Në tentativën për t’i shpëtuar operacionit, ku forcat e ELAS kthyen përmbys konviktet në godinën studentore pas dyshimeve se aty fshiheshin elementë kriminalë të përfshirë në grabitje të dhunshme dhe shpërndarjen e drogës, Ferhati plagosi lehtë me kaçavidë një police 35-vjeçare.

Në momentin që iu vërsul, efektivja greke ishte duke hyrë në makinën e saj private dhe iu kundërpërgjigj Ferhatit duke e plagosur në këmbë me armën e zjarrit të shërbimit.

Ndërkohë, “Protothema” raporton se 30-vjeçari shqiptar, i cili njihej në Athinë me pseudonimin “Esko” jetonte prej katër vitesh në konviktet e universitetit dhe së bashku me grupin e tij shqiptar, të përbërë nga djem dhe vajza, i kishe kthyer 3 katet e kampusit të vjetër në një bazë krimi.

Banda e shqiptarëve që qarkullonte me një “Mercedes”, paguante 100 euro në muaj për çdo dhomë mirëpo nuk paguanin energji dhe ujë, ndërsa në rrjetet sociale ekspozoheshin duke treguar sesi shijonin jetën e luksit me para të fituara nga grabitjet dhe shitja e drogës.

Por, “Esko” e kishte shtrirë aktivitetin e tij kriminal edhe në një fushë tjetër. Sipas mediave ai akuzohet për rrëmbimin e një fëmije të mitur dhe djalin e një gazetari në maj të vitit 2019, të cilin e mbante të fshehur pikërisht në godinën ku u arrestua, ndërsa grupi i tij shkoi në shtëpinë e të atit të të rrëmbyerit, në Pagrati për ta grabitur.

Edhe pse në kërkim për 5 çështje penale, 30-vjeeçari nuk ishte arrestuar asnjëherë dhe s’kishte kaluar asnjë ditë në burg, ndërsa jetonte i qetë me partneren e tij dhe fëmijën e tyre të porsalindur, vëllain “Erko” dhe të paktën 10 kriminelë të tjerë shqiptarë e grekë.

Si vepronte banda?

Brenda banesave grupi i “Eskos” vepronte në dy-tre grupe të ndryshme dhe me azilin e siguruar nga zona dilnin vetëm për të grabitur banka, supermarkete dhe për të shitur drogë. Studentëve që kërkuan shpjegim për dhomat që ishin të zëna, drejtuesit e konvikteve u ishin përgjigjur duke thënë se ato nuk ishin funksionale dhe se duheshin rinovuar.

Sipas Protothema “Esko” u përfshi në paligjshmëri nga xhaxhai i tij, i dënuar me burgim të përjetshëm, sepse vrau një burrë dhe më pas u arratis nga burgjet e Nafplionit. Sa i përket rrëmbimit të kryer në 11 maj 2019, Ferhati akuzohet se e ka marrë peng djalin 17-vjeçar nga zona e “Zografou” teksa po kthehej në shtëpinë e tij në Pagrati.

Ata e kanë goditur adoleshentin dhe pasi i kanë vënë një kapuç duke e “verbuar”, e kanë hedhur në makinë dhe e kanë çuar në kampus. Aty djali u mbajt peng për shumë orë në duart e grabitësve shqiptarë, të cilët pasi morën çelësat e shtëpisë, e vizituan për ta plaçkitur.

Në momentin e sulmit ishin të pranishëm prindërit dhe vëllai i vogël i 17-vjeçarit. Babai i adoleshentit, një gazetar, në përpjekje për të mbrojtur familjen e tij është përfshirë me ta, duke u rrahur dhe plagosur lehtë nga banditët me thikë. Tetë muaj më vonë, autoritetet arritën të vënë në pranga një nga autorët, ndërsa pjesa tjetër mbeti e zhdukur, me vlerësimin e policisë se ata kishin gjetur strehim në vendlindje.

Në fund duket se “Esko” nuk ishte arratisur Shqipëri, por kishte gjetur strehë në godinën e vjetër të Universitetit Politeknik .

Aktakuza e radhës ka të bëjë me sekuestrimin e pajisjeve të Universitetit të Athinës, mbi 300 mijë euro, dy akuzat e tjera për grabitje dhe trafik droge, ndërsa e fundit për vjedhje në seri në dyqane në një qendër të madhe tregtare në periferinë veriore të kryeqytetit helen.