Nga paratë tek flamujt, lutjet dhe hini, si do ndryshojnë simbolet mbretërore pas vdekjes së Elisabeth II

Kur George VI vdiq në gjumë në Sandringham gjatë orëve të para të 6 shkurtit 1952, vajza e tij e madhe, Princesha Elizabeth, po vizitonte Kenian me burrin e saj, u bë menjëherë Mbretëresha Elizabeta II.

“I njëjti proces i njëkohshëm do të ndodhë me vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth dhe marrjen e fronit nga Mbreti Charles III,” i tha parlamentit Robert Blackburn, një profesor i së drejtës kushtetuese në King’s College në Londër.

Megjithatë, pas mbretërimit rekord të Mbretëreshës, heqja e emrit, imazhit dhe ikonografisë së saj nga struktura e jetës kombëtare në Mbretërinë e Bashkuar dhe në të gjithë Komonuelthin do të marrë shumë më tepër kohë.

Nga flamujt që valëviten jashtë stacioneve të policisë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar deri te standardi i përdorur në një anije detare kur një gjeneral është në bord, mijëra flamuj të zbukuruar me EIIR do të duhet të zëvendësohen. Regjimentet ushtarake fluturojnë “ngjyrat e mbretëreshës”, shumë prej të cilave janë të zbukuruara me një EIIR të qëndisur në ar; flamuri i shërbimit zjarrfikës përfshin inicialet e saj dhe vendet ku Mbretëresha mbetet kreu i shtetit, duke përfshirë Australinë, Kanadanë dhe Zelandën e Re, kanë ato që ekspertët e flamurit e quajnë “flamujt E” – flamuj personalë për Mbretëreshën që përdoren kur ajo është për vizitë.

Është e mundur që standardi mbretëror, flamuri i katërfishtë që valëvitet kudo që monarku është në rezidencë mund të ndryshojë gjithashtu. Versioni i përdorur nga Mbretëresha përfshin një të katërtën që përfaqëson Skocinë (një luan i shfrenuar), një për Irlandën (një harpë) dhe dy që përfaqësojnë Anglinë (tre luanë kalimtarë), por asnjë për Uellsin. Ai ka qenë në përdorim që shumë kohë përpara se Uellsi të kishte flamurin e tij kombëtar, të njohur në vitin 1959. Monarku i ardhshëm mund të përfshijë një element Uells.

Kartëmonedha dhe monedha

Ka kartëmonedha 4,5 miliardë stërlinash në qarkullim me fytyrën e Mbretëreshës mbi to, me vlerë të kombinuar 80 miliardë paund. Zëvendësimi i tyre me alternativa që paraqesin kreun e monarkut të ri ka të ngjarë të zgjasë të paktën dy vjet. Kur u lëshuan kartëmonedhat e fundit sintetike 50 £, procesi i tërheqjes dhe zëvendësimit i zgjati Bankës së Anglisë 16 muaj. Kur Mbretëresha hyri në fron në vitin 1952, monarku nuk u shfaq në kartëmonedha. Kjo ndryshoi në vitin 1960 kur fytyra e Elizabeth II filloi të shfaqej në kartëmonedhat 1 £ në një imazh të krijuar nga projektuesi i kartëmonedhave Robert Austin, të cilin disa e kritikuan si shumë të ashpër. Një imazh i monarkut të ri do të binte dakord me Pallatin Buckingham. Koka e Mbretëreshës gjendet gjithashtu në kartëmonedha prej 20 dollarëshe në Kanada, në monedha në Zelandën e Re dhe në të gjitha monedhat dhe kartëmonedhat e emetuara nga banka qendrore e Karaibeve Lindore, si dhe në pjesë të tjera të Commonwealth.

Modelet e monedhave mund të ndryshohen më ngadalë nëse ndiqet precedenti historik.

Himni kombëtar

Një nga ndryshimet më të drejtpërdrejta, në teori, do të jetë ndryshimi i fjalëve të himnit kombëtar nga “Zot ruaj mbretëreshën tonë të hirshme” në “Zot ruaj mbretin tonë të hirshëm”, megjithëse mund të duhet kohë përpara se turma të mëdha të këndojnë versionin e ri me besim. Himni ka qenë në përdorim që nga viti 1745 kur u shfaq një version i hershëm: “Zoti e ruajt të madhin Gjergj mbretin tonë, Rroftë mbreti ynë fisnik, Zoti ruaj mbretin”.

Lutjet

Mbretëresha ishte “mbrojtësja e besimit dhe guvernatore supreme” e Kishës së Anglisë dhe ka lutje për të në Librin e Lutjes së Përbashkët, i cili daton nga viti 1662. Dikush i kërkon Perëndisë që ta “mbushë atë me hirin e të Shenjtës sate Frymë, që ajo të mund të anojë gjithnjë te vullneti yt dhe të ecë në rrugën tënde”. Këto pritet të ndryshohen për t’u bërë lutje për monarkun e ri. Kjo duhet të bëhet me ligj ose një urdhër mbretëror dhe është bërë për herë të fundit pas vdekjes së Nënës Mbretëreshë. Priftërinjtë janë gjithashtu në gjendje të ndryshojnë lutjen për përdorim të përkohshëm, që do të thotë se lutjet për monarkun që zakonisht thuhen në shërbesat e së dielës dhe kënga e mbrëmjes mund t’i përshtaten shpejt mbrojtësit të ri të besimit.

Në shërbesat e kungimit të shenjtë të përfshira në adhurimin e përbashkët, ekziston një “koleksion” për sovranin që i kërkon Perëndisë të “sundojë zemrën e shërbëtores sate të zgjedhur Elizabeth, mbretëreshës dhe guvernatorit tonë, që ajo të mund të kërkojë mbi të gjitha nderin dhe lavdinë tënde. Kjo mund të ndryshohet nga Sinodi i Përgjithshëm.

Krahët mbretërorë

Krahët e njohur mbretërorë, të cilët paraqesin një luan dhe një njëbrirësh të shfrenuar kundër një mburoje, përdoren gjerësisht në ambientet qeveritare dhe artikuj shkrimi dhe çdo ndryshim do të ishte i kushtueshëm, por mund të mos jetë i nevojshëm. Do të duhej të ndryshonte nëse monarku i ri vendos të përfaqësojë Uellsin në mburojë në përputhje me çdo ndryshim në standardin mbretëror.

Urdhëresat mbretërore

Nga kompania Angostura Bitters në Trinidad dhe Tobago te portieri i Sussex-it, Zack Treliving, mandati mbretëror i Mbretëreshës aktualisht zbatohet për më shumë se 600 biznese që kanë një histori të furnizimit të familjes mbretërore. Markat që shijojnë përdorimin e krahëve të Mbretëreshës në materialet e tyre të marketingut përfshijnë piano Steinëay, drithëra Jordans, bizhuteri Gordon’s gin dhe Sëarovski, si dhe hidraulikë, prodhues gardhesh, inxhinierë tingulli, prerëse gardhesh dhe mullinj. Pas vdekjes së Mbretëreshës, ata do të humbasin statusin e tyre, përveç nëse u jepet një urdhër i ri nga pasardhësi i saj ose një anëtar tjetër i familjes mbretërore që bëhet garantdhënës, potencialisht një Princ i ri i Uellsit. Kjo mund të mos ndodhë shpejt. Kur Princi Philip vdiq, mbajtësve të urdhrit të tij mbretëror iu dha hir për dy vjet. Një monark i ri mund të vendosë të rregullojë kriteret që duhet të plotësohen për t’u bërë një mbajtës i garancisë mbretërore, për shembull duke rritur theksin mbi qëndrueshmërinë.

Kuti postare dhe pulla

Kutitë postare të postës mbretërore që mbajnë kodin mbretëror të Mbretëreshës Elizabeth, ER, nuk ka gjasa të hiqen. Disa me shifrën GR të Mbretit George VI mbeten në përdorim sot, 70 vjet më vonë. Zyra e Postës, megjithatë, do të ndryshojë pullat, duke përdorur një imazh të profilit të monarkut të ri.

Betimet e besnikërisë

Deputetët nuk lejohen të ulen në Dhomën e Komunave, të flasin në debate, të votojnë ose të marrin një rrogë, përveç nëse ata zotohen për besnikëri ndaj kurorës. Që nga viti 1952, formulimi ka qenë: “Unë (emri i anëtarit) betohem në Zotin e plotfuqishëm se do të jem besnik dhe do të mbaj besnikëri të vërtetë ndaj Madhërisë së Saj Mbretëreshës Elizabeth, trashëgimtarëve dhe pasardhësve të saj, sipas ligjit. Prandaj më ndihmo Zot.”

Deputetët dhe kolegët do të duhet t’i bëjnë një betim të ri pasuesit të saj. Qytetarëve të rinj britanikë u kërkohet gjithashtu të betohen se “të mbajnë besnikëri të vërtetë ndaj Madhërisë së Saj Mbretëreshës Elizabeth të dytë, trashëgimtarëve dhe pasardhësve të saj” dhe Ministria e Brendshme ka të ngjarë ta ndryshojë këtë.

Commonwealth

Vdekja e Mbretëreshës është një moment i pasigurt për disa nga sferat më të gjera të Komonuelthit të Britanisë, 14 vende prej të cilave e njohin monarken si kreun e shtetit të tyre. Në shumë raste kushtetutat e tyre thonë se Mbretëresha, konkretisht, është kreu i shtetit. Në këto vende, kushtetutat do të duhet të ndryshohen për t’iu referuar pasuesit të saj. Në vende të tilla si Xhamajka, ku ka një lëvizje të fortë pavarësie dhe Belize, këto ndryshime kushtetuese do të kërkojnë gjithashtu një referendum, sipas ekspertëve të Commonëealth. Kjo pritet të sjellë një moment rreziku politik për monarken e ri, i cili, pasi Barbados u bë i pavarur në vitin 2021, mund të përballet me humbjen e një pjese tjetër të shquar të Komonuelthit të Karaibeve.

Pikëpyetje ka të ngjarë të lindin gjithashtu në vende si Papua Guinea e Re, Ishujt Solomon, Tuvalu, Antigua dhe Barbuda, Bahamas, Grenada, Saint Kitts dhe Nevis, Saint Lucia dhe Saint Vincent dhe Grenadinet nëse monarku i ri mund të emërojë ligjërisht një guvernator të përgjithshëm, nëse kushtetuta e vendit përkatës nuk është ndryshuar për t’iu referuar Mbretit dhe vazhdon t’i referohet Mbretëreshës si kreu i shtetit.

Emri i Mbretëreshës është gjithashtu i lidhur në një mori ligjesh të tjera që do të kërkojnë rihartimin, as një proces i lehtë dhe as i lirë, veçanërisht për vendet më të vogla që nuk punësojnë hartuesit e tyre legjislativ.

Midis monarkive kushtetuese, Australia, Kanadaja dhe Zelanda e Re kanë masa në mënyrë që monarku i ri të bëhet automatikisht kreu i shtetit.