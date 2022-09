Nga Kulla e Londrës te diamanti më i madh në botë”, zbulohet e gjithë pasuria e Mbretëreshës Elizabeth

Mbretëresha Elizabeth ka një pasuri personale gjatë mbretërimit të saj 70-vjeçar, të cilën Sunday Times e vlerëson në 370 milionë dollarë, dhe një pjesë e saj njihet dhe menaxhohet nga qeveria, por një tjetër është private.

Mbretëresha jetoi një jetë mbretërore, të paguar nga taksapaguesit britanikë, dhe gjithashtu gëzonte të ardhurat e një pasurie të madhe private, detajet e së cilës nuk dihen plotësisht.

Kostot që lidhen me aktivitetet zyrtare të përfaqësimit të Mbretëreshës ose anëtarëve të familjes së saj mbulohen nga një grant vjetor sovran nga Ministria e Financave, i cili për 2021-2022 arriti në 86 milionë paund (99 milionë euro), përfshin një shumë e dhënë mbi dhjetë vjet për rinovimin e Pallatit Buckingham (34 milion £).

Pa llogaritur shumën shtesë, ky grant korrespondon me 15% të të ardhurave nga prona e Kurorës Britanike (“The Croën estate”), e cila përfshin, ndër të tjera, sipërfaqe toke, prona të tjera, licenca për ferma me erë, dhe të ardhurat e të cilit i atribuohen Thesarit sipas një ligji të vitit 1760.

Shuma mbretërore përdoret kryesisht për të paguar më shumë se 500 punonjës të Windsor.

Të ardhurat private

Të ardhurat private të mbretëreshës karakterizohen si një “çantë private” . Ato vijnë nga arkëtimet prej afërsisht 650 milionë dollarë nga asetet si toka, letrat me vlerë financiare të Dukatit të Lancasterit, e cila ka qenë pronë e shtëpisë mbretërore që nga Mesjeta.

Ai përfshin afërsisht 315 prona luksoze, prona rezidenciale dhe komerciale, si dhe dhjetëra mijëra hektarë tokë bujqësore.

Të ardhurat nga kjo pasuri kolosale arritën në vitin e fundit financiar në rreth 24 milionë dollarë, shumë të cilën Mbretëresha ua shpërndan pjesërisht të afërmve të saj. Këto të ardhura private tatohen për aq kohë sa nuk përdoren për detyra zyrtare.

“Mbretëresha i përdor këto para për mirëmbajtjen e pronave të saj në Balmoral dhe Sandringham, dy rezidenca private shumë të shtrenjta”, thotë David McClure, autor i një libri mbi financat e kurorës.

“Ai i përdor këto para edhe për të subvencionuar anëtarët e tjerë të familjes mbretërore që nuk marrin para publike”, vazhdoi ai kur u pyet nga AFP.

Edhe pse një pjesë e parave po u rishpërndahet fëmijëve të saj, Andreë, i cili ka rënë në favor për shkak të marrëdhënies së tij me agjentin e aksioneve Jeffrey Epstein, i cili është akuzuar për krime seksuale dhe ngacmim të fëmijëve, nuk do të marrë më asnjë nga paratë, pasi është përjashtuar nga monarkia.

Prona private

Kulla Balmoral, ku vdiq Mbretëresha, vlerësohet në rreth 100 milionë dollarë dhe shtëpia e saj në fshatin Sandringham 50 milionë funte.

Disa artikuj në Koleksionin Mbretëror janë gjithashtu në pronësi private të Mbretëreshës, si për shembull një koleksion pullash i filluar nga Mbreti George V.

Mbretëresha Elizabeth gjithashtu kishte një pasion të njohur për kuajt dhe stalla e saj personale i ka fituar asaj më shumë se 7 milionë dollarë gjatë viteve.

Bizhuteritë e famshme të Kurorës, të vlerësuara me vlerë rreth 3 miliardë paund, simbolikisht i përkasin Mbretëreshës, por automatikisht i kalohen monarkut të ardhshëm, Charles.

“Qiejt e taksave”

Pasuritë e Mbretëreshës janë dëmtuar nga skandali Paradise Papers, një hetim mbi praktikat e shmangies së taksave në shkallë të gjerë nga të fuqishmit dhe të famshëm.

Sipas këtyre zbulimeve të bëra në vitin 2017 nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues (ICIJ), Elizabeth II kishte, nëpërmjet Dukatit të Lancasterit, rreth dhjetë milionë paund në arka në Ishujt Kajman dhe Bermuda, territore të Mbretërisë së Bashkuar që karakterizohen si parajsat fiskale.

“Jo aq e pasur”

Me 370 milionë £ , Elizabeth II nuk ishte në krye të Listës së Pasur të Times, e cila dominohet nga vëllezërit Sri dhe Gopi Induja.

Ajo është gjithashtu dukshëm më pak e pasur se Mbreti i Tajlandës, pasuria e të cilit vlerësohet në 30 miliardë dollarë, Sulltani i Bruneit 20 miliardë dollarë ose Mbreti Salman i Arabisë Saudite 5 miliardë dollarë.

Çfarë do të trashëgojë Charles?

Kur bëhet fjalë për shpërndarjen e pasurive të Mbretëreshës Elizabeth, ka të ngjarë që shtëpitë private që janë transmetuar nëpër breza të monarkëve britanikë do t’i shkojnë Charles, i cili është i radhës në radhën e fronit. Princi Charles do të përjashtohet gjithashtu nga taksa e trashëgimisë prej 40% që i vihet shtetasit mesatar britanik që merr një trashëgimi, falë një marrëveshjeje të veçantë që monarkët kanë me qeverinë britanike, e cila përcakton se nuk kërkohen trashëgimtarë të drejtpërdrejtë për të paguar taksën e përmendur.

Po ju listojmë disa nga pronat konkrete të Mbretëreshës Elizabeth:

1- Të gjithë delfinët në Mbretërinë e Bashkuar

2-Kullën e Londrës

3-Një kurorë e mbuluar me 1333 diamente

4- Diamantin më të madh dhe më të qartë në botë

5-Armaturat e Henrit VIII

6-25.000 hektarë pyll

7-Të gjithë shtratin e detit britanik

8-Një mulli ere në det të hapur

9-Të gjithë kufirin bregdetar që rrethon Mbretërinë e Bashkuar

10- Të gjithë minierat e arit të Skocisë