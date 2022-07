Vala e të nxehtit, do të jetë e pranishme më së shumti në fillim të kësaj jave. Zonat perëndimore do të vijojnë të mbeten me temperatura të larta edhe pse parashikohen luhatjet si në tabelë.

Përgjatë zonave malore, kryesisht në mesditën e së enjtes parashikohen reshje të shkurtra shiu.

Era, do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi e lehtë e mesatare përgjatë bregdetit gjatë orëve të mesditës. Valëzimi në dete i forcës 2 dhe 3 ballë.

Ju urojmë një javë të mbarë!