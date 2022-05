Nga dhuna në familje te kultivimi lëndëve nartkotike, 9 të arrestuar në Fier

Nëntë persona janë vënë në pranga nga policia në Fier dhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale.

Në Mallakastër është arrestuar një 57-vjeçar pasi gjatë kontrolli në banesë i janë gjetur dhe sekuestruar doza me lëndë narkotike cannabis sativa.

Të tjerë janë arrestuar për dhunë në familje apo edhe drejtim të automjetit në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi.

NJOFTIMI:

Vihen në pranga 9 shtetas, 2 prej tyre të shpallur në kërkim.

Mallakastër/Goditet një rast i kultivimit të bimëve narkotike, vihet në pranga 1 shtetas. Gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën dhe u sekuestruan edhe doza me lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa. Në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e rasteve të tentativës për kultivim të bimëve narkotike, bazuar në informacionet e marra në rrugë policore, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mallakastër, në bashkëpunim me specialistët për Hetimin e Narkotikëve në DVP Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin M. B., 57 vjeç, banues në Kash, Mallakastër, pasi gjatë kontrollit përreth banesës së tij, janë gjetur të kultivuara bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa. Gjithashtu, gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe u sekuestruan doza me lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit të shpallur në kërkim S. M., 43 vjeç, banues në Levan, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Fier e ka dënuar me 1 vit burgim, për veprën penale “Dhunë në familje”.Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mallakastër kapën dhe ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim S. H., 38 vjeç, banues në Kutë, Mallakastër, pasi Gjykata e Shkallës së Parë Fier e ka dënuar me 2 muaj burgim, për veprën penale “Dhunë në familje”. Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor në DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasit: