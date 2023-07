Nga dhimbja e kokës te problemet me tretjen, dëmet që i shkaktoni trupit kur pini ujë me akull

Jemi zyrtarisht në verë dhe një gotë ujë i ftohtë me akull është alternativa më e mirë për të “shuar” të nxehtin e këtyre ditëve. Por, pasi të keni lexuar shkrimin e mëposhtëm, me siguri do të mendoheni dy herë përpara se të pini sërish ujë nga frigoriferi. Shtatë efektet negative të ujit me akull në organizmin tuaj janë këtu!

Dhimbje koke

Ashtu si ndonjëherë kur hani akullore, uji me akull mund të bëjë të njëjtën gjë: shkakton dhimbje koke. Ftoh nervat e ndjeshëm të shtyllës kurrizore, gjë që shkaktojnë më pas edhe dhimbje.

Dehidratimi

Siç u përmend në pikat e mëparshme, uji i akullit ngadalëson procesin e dehidratimit të trupit, në vend që ta shpejtojë atë. Kjo për shkak se trupi duhet ta sjellë në temperaturë normale përpara se të përdoret. Përjashtimi i vetëm nga ky rregull ndodh me atletët, të cilët duket se përfitojnë nga mekanizmi i përgjigjes me vonesë për mirëmbajtjen afatgjatë të niveleve të ujit.

Ngadalësimi i rrahjeve të zemrës

Pirja e ujit me akull mund të bëjë që ritmi i zemrës tuaj të ngadalësohet. Kjo për shkak se nervi vagus, i cili rrjedh përgjatë pjesës së pasme të qafës, preket nga një konsum i papritur i ujit të ftohtë. Si masë urgjente, zemra juaj ngadalësohet derisa temperatura e trupit të arrijë përsëri ekuilibrin.

Probleme me tretjen

Pirja e ujit me akull mund të çojë në sëmundje të zorrëve, dhimbje barku, nauzea dhe dhimbje në stomak. Kjo për shkak se temperaturat e ulëta janë anti-inflamatore, kështu që enët e gjakut tkurren. Një efekt tjetër anësor i konsumit të ujit me akull është që stomaku kontraktohet dhe bëhet shumë i ngushtë për të qenë në gjendje të përpunojë ushqimin në mënyrë të efektshme.

Dhimbje fyti

Ashtu si një ditë e ftohtë dimri mund të irritojë fytin, uji i ngrirë krijon të njëjtën përgjigje trupore. Me fjalë të tjera, trupi juaj krijon mukus si një lagështues natyral për të ngrohur ajrin ose lëngun e ftohtë që gëlltitet. Dallimi është se në rastin e ujit me akull, kjo përgjigje e trupit nuk është e nevojshme dhe çon në akumulimin e mukusit dhe për këtë arsye keni dhimbje fyti.

Lodhja

Pirja e ujit me akull mund t’ju bëjë të ndjeheni të freskët dhe t’ju stimulojnë në afat të shkurtër. Në fakt, ju humbisni energjinë tuaj për një afat të gjatë. Kjo ndodh sepse trupi juaj duhet të përdorë energji shtesë për të ngrohur ujin dhe për ta sjellë atë në temperaturën e tij.

Konstipacioni

Ndërsa uji në temperaturën e dhomës favorizon procesin e tretjes, pirja e ujit të akullt mund të shkaktojë kapsllëk. Ai forcon ushqimin dhe e ngurtëson ndërsa kalon nëpër trup dhe, në të njëjtën kohë, kontrakton zorrët, gjë që mund të çojë në vështirësi për çdokënd që konsumon ujin e ftohtë.