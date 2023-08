Nga ai me më shumë fat te më i pafati, si renditen shenjat e zodiakut

Nëse supozojmë se çdo shenjë e zodiakut ka karakteristikat e veta dhe çdo person i jep formë, në një farë mase, fatin e tij, atëherë me të vërtetë ka shenja më me fat dhe më të pafat. Megjithatë, lajmi i mirë është se edhe nëse i përkasim më të pafatve, duke ndryshuar disa modele sjelljeje, ne mund të ndryshojmë, në një masë të madhe, edhe fatin tonë.

Pra, le të shohim shenjën më të pafat, më me fat dhe ku renditen anëtarët e tjerë të zodiakut.

Shenja më e pafat: Akrepi

Planeti i tij sundues është Plutoni, i cili shoqërohet me tragjedi dhe mësime traumatike të jetës. Megjithatë, Akrepat kanë një ‘talent’ unik për të përfituar nga sfidat dhe vështirësitë për t’u lulëzuar mbi ta, duke e shndërruar kështu ‘fatin e tyre të keq’ në fat.

Shenja më me fat: Shigjetari

Me Jupiterin si planetin e tij sundues, të lidhur me fatin e mirë, bujarinë dhe bollëkun, jeta për Shigjetarin është një gjoks plot thesare, përvoja dhe aventura të paçmuara. Natyra e tij kureshtare kombinohet me optimizmin dhe mendimin pozitiv, pasi ai priret të shohë anën e mirë në gjithçka që ndodh.

Pjesa tjetër e shenjave, nga më me fat te më i pafati, janë si më poshtë: