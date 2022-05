Newcastle mposht Arsenalin, Champions mbetet siluetë (VIDEO)

Newcastle ka “shkelmuar” Arsenalin në një takim që u mbyll me shifrat 2-0 për sheikët, të cilët tashmë lënë pa Champions League skuadrën e Mikel Artetës.

Pjesa e parë mes dy ekipeve mbyllet pa shumë histori, ndërsa në të dytën Ben White ngatërron portën, teksa dërgon topin në portën e tij për të shënuar kështu autogol dhe për t’i dhënë edhe avantazhin skuadrës së Newcastle.



“Laraskat” nuk i kishin mbyllur akoma llogaritë, pasi Guimaraes do të shënonte golin e dytë 5 minuta nga fundi i takimit, duke bërë që “topçinjtë” tashmë të shikojnë me dylbi Champions League, pasi zbresin në vendin e 5-të duke i dorëzuar Tottenham vendin e 4-të, me këta të fundit që kanë dy pikë më shumë në renditje.

Vetë një mrekulli tashmë mund të kualifikojë të besuarit e Artetës në Champions League./h.ll/albeu.com