Netanyahu-amerikanëve: Lufta e Gazës është edhe e juaja

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu argumentoi gjatë një interviste me CNN të dielën se amerikanët duhet ta konsiderojnë luftën që ai shpalli kundër Hamasit “të tyren”.

“Nuk është vetëm lufta jonë, është edhe e juaja”, tha Netanyahu.

“Është një luftë qytetërimi kundër barbarizmit”, vazhdoi ai, duke paralajmëruar se nëse Hamasi nuk mposhtet nga Izraeli, do të përhapet përtej Lindjes së Mesme, në Evropë dhe SHBA: “ju do të jeni të radhës”.

Edhe një herë kryeministri i Izraelit, pavarësisht se ishte nën presion dhe kritika në rritje nga jashtë dhe brenda vendit, hodhi poshtë çdo përgjegjësi për numrin e civilëve të vrarë në Rripin e Gazës.

