Nesër shpallet kryeministri i Britanisë, BBC: Kandidatja Liz Truss zbulon planin për zgjidhjen e krizës energjetike

Ditën e nesërme shpallet kryeministri i ri i Britanisë së Madhe.

Një nga sfidat më të mëdha të drejtuesit të ri të ekzekutivit në Britani, do të jetë zgjidhja e krizës energjitike.

Kandidatja për kryeministre e Britanisë, Liz Truss, ka premtuar se do të shpallë një plan për t’u marrë me kostot e larta të energjisë brenda një jave nëse bëhet kryeministre të martën, raporton BBC.

Megjithatë ajo nuk zbuloi detaje, duke thënë se asaj fillimisht do t’i duhet kohë, në mënyrë që të finalizojë propozimet e sakta.

Nga ana tjetër, rivali i saj Rishi Sunak tha se ai do të synonte pagesa të mëtejshme për më të varfrit.

Një nga dy pretendentët do të shpallet si udhëheqësi i ardhshëm i Tory të hënën dhe do të zëvendësojë Boris Johnson në Doëning Street të nesërmen.

Ata janë vënë nën presion për të shpjeguar se si do të mbronin familjet me çmimet e faturave në rritje, si dhe do të ndihmonin bizneset, të cilat nuk mbulohen nga kufiri i çmimeve të brendshme.

Duke folur në BBC One të dielën me Laura Kuenssberg, Sekretarja e Jashtme, Truss, tha se veprimi mbi faturat e energjisë do të ishte “jetik” për njerëzit dhe ekonominë.

Ajo shtoi se mbështetja e mëtejshme do të duhet ecë “dorë për dore” me një plan për të rritur furnizimet e brendshme të energjisë, duke argumentuar se MB ishte bërë shumë e varur nga çmimet ndërkombëtare të energjisë.

Ndërsa, Sunak tha se pagesat e mëtejshme të energjisë për pensionistët dhe ata me pagë të ulët, përtej atyre që ai shpalli si kancelar, duhet të synojnë pensionistët dhe ata me pagë të ulët.

Ai ka argumentuar se ulja e sugjeruar e tij në TVSH në faturat e energjisë do të ofronte gjithashtu një ndihmë për të gjithë.

Ai tha gjithashtu se nuk mund të përjashtonte mundësinë e ndërprerjeve gjatë dimrit për furnizimet me racion, pasi situata ishte “serioze” dhe “çdo mjet në kutinë e veglave” do të duhej.

“Sigurisht që ne nuk duam të jemi në atë situatë, por mendoj se është përgjegjëse të mos e përjashtojmë”, shtoi ai.

Ndërkohë, Truss ka premtuar të bëjë rreth 30 miliardë paund ulje taksash, në një buxhet emergjent më vonë këtë muaj nëse fiton.