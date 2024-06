Nesër protesta e opozitës, Berisha del me deklaratën e fortë: Veliaj e shfrytëzoi detyrën për të pasuruar familjarët

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka folur sot për protestën e ditës së nesërme të opozitës para Bashkisë së Tiranës, teksa nuk ka nguruar të ftojë dhe qytetarët të marin pjesë.

Berisha tha se kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, përfaqëson prototipin e njeriut të zhveshur nga çdo normë, karakter dhe moral. Ai shtoi se Veliaj detyrën e shfrytëzoi për të majmur, për të pasuruar vëllain dhe bashkëshorten.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen time të pafundme për qëndresën tuaj, për guximin, shpirtin e pamposhtur që tregoni, misionarë të kauzës së drejtë. Kauzës së çdo shqiptari të ndershëm. Kauzës së çdo qytetari që do dinjitetin e tij dhe të kombit të tij. Të çdo atdhetari që i qan zemra, i dhemb shpirti kur sheh Shqipërinë të braktiset në këtë mënyrë si kurrë në historinë e saj.

Si kurrë në shekuj nga asnjë pushtim tjetër, të braktiset nga bijtë dhe bijat e saj. Nuk ka kauzë më të drejtë se kjo. Është fat i madh në jetë të mbrosh një kauzë të tillë. Është fat i madh në jetë të sakrifikosh për një kauzë të tillë. Ndaj dhe u bëj thirrje mbarë shqiptarëve të bashkohemi nesër në betejë kundër njërit prej simboleve më të shpifura, më të urryera, më të padenja të Shqipërisë dhe shqiptarëve, që ka emrin Erion Veliaj. Erion Veliaj përfaqëson prototipin e njeriut të zhveshur nga çdo normë, karakter dhe moral.

E njeriut që detyrën e mori për të vjedhur qindra milionë me djegësin e Tiranës dhe për të mos pasur pas 6 vitesh nam as nishan të tij. Erion Veliaj, detyrën e shfrytëzoi për të vjedhur me emrat e drejtorëve të tij 100 përqind të fondeve publike, tendera me kompanitë e tij. Si askush tjetër, Erion Veliaj, detyrën e shfrytëzoi për të majmur, për të pasuruar vëllain dhe bashkëshorten, me të cilët ai ka marrë peng të tjerët. Në çdo pozicion që ta kthesh, më falni për shprehjen se nuk dua të prish gojën, ai del i poshtër, i poshtër dhe vetëm i poshtër.