Nesër betohet presidenti i ri, PD bojkoton seancën, shpjegon arsyet

Barjam Begaj do të zbresë nga llozhat këtë të dielë për t’u betuar në Kushtetutë përpara Kuvendit dhe për t’u nisur drejt Presidencës, ku do të mbaj një mandat 5 vjeçar.

Seanca në të cilën do të mbahet betimi i Begajt është thirrur të zhvillohet në orën 18:00. Partia Demokratike nuk mori pjesë në votimin për zgjedhjen e Begajt në postin e Presidentit, duke shprehur rezerva për procedurën e zgjedhur nga PS.

ABC ka mësuar se Partia Demokratike do ta bojkotojë edhe seancën kur do të betohet Begaj, për shkak se e cilëson zgjedhjen e tij si antikushtetuese.

Pas seancës, Begaj do të niset drejtë isntitucionit të Presidencës. Atje Ilir Meta do ta presë përmes një ceremonie shtetërore për t’i dorëzuar zyrtarisht detyrën. Tekstin e betimit në Presidencë, Begajt do t’ia lexojë kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Vitore Tushaj. Pas marrjes së mandatit, Begaj do të përshëndes Metën, duke nisur një cikël të ri në karrierën e tij, këtë herë si kryetar i Shtetit shqiptar. Bajram Begaj u zgjodh presidenti i ri i Shqipërisë në qershor me 78 vota që ishin në favor të tij.