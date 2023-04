Nëse e gjeni dhinë e fshehur mes deleve për 10 sekonda, IQ juaj është e lartë

Jo vetëm që enigmat janë argëtuese, por ato janë një mënyrë e shkëlqyer për të nxitur trurin tuaj pasi do t’ju duhet të mbështeteni në aftësitë tuaja njohëse për të përfunduar çdo kuiz.

Më e mira nga të gjitha, loja më e fundit, e shpallur si një test IQ, krijon një argëtim të shkëlqyer nëse dëshironi të luani kundër miqve. Premisa është e thjeshtë: ju duhet të gjeni dhinë e fshehur mes deleve në 11 sekonda ose më pak. Por a do të përballeni me sfidën dhe do të dalloheni nga kopeja?

Nëse jo, nuk keni nevojë të ndiheni të mërzitur për kohën tuaj, pasi nuk është një sfidë e lehtë dhe mund ta gjeni atë, shkruan Mirror.

Megjithatë, është gjithmonë mirë të fitosh. Pra, nëse ndiheni konkurrues, gjeni miqtë tuaj, merreni një kohëmatës. Gati, vendos dhe shko. Paç fat!

I prezantuar nga Playbuzz, ky kuiz i bazuar në imazhe është i përsosur për të gjitha moshat dhe nivelet e aftësive. Por paleta e ngjyrave gri shton një shtresë shtesë vështirësie.

Pra, mos u bëni shumë të ashpër me veten nëse nuk e keni arritur shpejtësinë e duhur këtë herë.

Nëse jeni të prirur për një sugjerim, atëherë përqendroni kërkimin tuaj në anën e majtë të iluzionit. Ju jeni duke kërkuar për një ndryshim delikate midis kafshëve.

Nëse gjithçka tjetër dështon, lëvizni poshtë për të zbuluar përgjigjen. Dhia e fshehur është theksuar në foton e mëposhtme.

/Albeu.com