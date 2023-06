Nepsi, çfarë do të thotë për shëndetin tuaj

Dëshira e pajustifikuar për një ushqim të caktuar, nuk ka të bëjë me urinë. Kjo dëshirë nxitet nga arsye biologjike dhe psikologjike. Zakonisht, ne kemi neps për ëmbëlsira, karbohidrate, çokollatë, kripë, patatina, djathë, mish e shumë të tjera. Në dukje i padëmshëm, nepsi është një tregues i rëndësishëm i shëndetit dhe gjendjes së organizmit.

Nëse kërkoni në internet për domethënien e dëshirës për një ushqim të caktuar, do të përballeni me dilemën nëse informacioni që zbuluat është i vërtetë apo i rremë. Në këtë artikull do të kuptoni njëherë e mirë se çfarë do të thotë nepsi për shëndetin tuaj.

Mishi i kuq

Nëse keni neps për mishin e kuq, atëherë duhet të dini që trupi juaj ka nevojë për zink dhe hekur. Këto minerale luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin imunitar, dhe mungesa e tyre do ju bëjë më të brishtë ndaj të ftohtit dhe gripit. Mineralet janë të dobishme për qelizat, shëndetin e lëkurës, flokëve dhe thonjve. Një arsye e mirë kjo për të ngrënë mish herë pas here.

Patatinat

Ekspertët thonë se nepsi për gjëra të kripura ndodh nëse keni pamjaftueshmëri mineralesh siç janë kalcium, magnez dhe zink. Në të njejtën kohë, dëshira e pajustifikuar për patatinat ose patatet e skuqura nënkupton se e keni tepruar me kripën. Sipas ekspertëve, duhet të pakësoni sasinë e sodiumit që konsumoni që të shuani nepsin masiv.

Djathi

Dëshira për djathë do të thotë që nuk konsumoni mjaftueshëm acidet yndyrore omega-3. Ekspertët rekomandojnë salmonin, farat e linit dhe arrat si burime fantastike të këtyre acideve yndyrore. Dëshira për djathtë gjithashtu nënkupton nivele të ulëta të kalciumit, që mirëmban kockat dhe dhëmbët dhe luan një rol jetësor në funksionet e nervave dhe muskujve.

Ëmbëlsirat

Nëse e keni tepruar me karbohidratet e thjeshta siç janë makaronat apo buka, atëherë do të keni më shumë dëshirë për ëmbëlsira dhe shumë syresh. Karbohidratet e thjeshta rrisin nivelin e sheqerit në gjak, që çon në çlirimin e insulinës dhe më pas një shpërthim sheqeri në gjak. Kur kjo ndodh, nepsi del në pah dhe ju keni nevojë për më shumë sheqer. Ky i fundit konsiderohet si më i rrezikshëm se cigarja.

Makaronat

Makaronat janë njësoj si sheqeri. Nëse konsumoni më shumë karbohidrate dhe më pak proteinë dhe yndyrna, nivelet e sheqerit në gjak do të pësojnë luhatje të ndjeshme dhe do t’ju bëjnë të keni dëshirë për më shumë karbohidrate. Rrjedhimisht, duhet të konsumoni më shumë perime, proteina, yndyrna dhe më pak spageti./AgroWeb