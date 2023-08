Nënvarianti i coronavirus po përhapet me shpejtësi, shkencëtari: “Eris” është shumë ngjitës, na pret dimër i vështirë

Shkencëtarët janë të shqetësuar për përhapjen e shpejtë të nënvariantit “Eris”.

Lloji EG.5.1 që u zbulua për herë të parë në maj në Kretë tani gjendet në 69% të mostrave në Kretë, tha për protothema.gr profesori i Universitetit të Kretës dhe Drejtori i Klinikës Pulmologjike të PAGNI, Nikos Tzanakis.

Ky mutacion i ri është zbuluar tashmë në 45 vende të botës dhe është shumë ngjitës siç raportohet nga autoritetet shëndetësore nga Japonia, Britania dhe Amerika.

Tzanakis vlerëson se ky shpërthim ka të ngjarë të lidhet me faktin se komuniteti është larguar nga programi i vaksinimit për virusin korona dhe apelon veçanërisht për të prekurit që të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe nëse është e mundur të rivendosin përdorimin e përditshëm të maskës dhe respektimin e distancave.

Në të njëjtën kohë, ai tha se barnat antivirale duhet të merren në kohën e duhur.

“Varianti i ri ERIS ngre shqetësime për një dimër të vështirë”, shprehet Tzanakis në protothema.gr, duke shpjeguar se simptomat kryesore të sëmundjes janë dhimbjet e fytit, rrufë e fortë, temperatura 1-2 për ditë dhe lodhja.

Kreta, siç dihet, merr një ngarkesë më të madhe të koronavirusit për shkak të turizmit, megjithatë, siç vlerëson Tzanakis, përqindjet e ERIS në pjesën tjetër të Greqisë do të jenë të ngjashme.

Shqetësimet e shkencëtarëve kanë të bëjnë edhe me efektet që do të ndodhin në komunitet në mes të shtatorit me hapjen e shkollave.

Sipas raportit të fundit epidemiologjik të EODY-së (për periudhën 24-30 korrik), pozitiviteti në të gjitha mostrat e testuara ka shënuar rritje krahasuar me javën e kaluar./Albeu.com/