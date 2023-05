Nën akuzë për blerje votash, sot zhvillohet gjyqi ndaj Fredi Belerit

Kandidati i koalicionit “Bashkë fitojmë” për bashkinë Himarë, i cili dhe fitoi zgjedhjet, do të dalë para Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar sot.

Seanca pritet të mbahet në orën 13:00 , teksa gjyqtare është caktuar Atalanta Zeqiri.

Kujtojmë se Fredi Beleri u arrestua më 12 maj, në ambientet e jashtme të lokalit të tij, nën akuzën për “korrupsion aktiv në zgjedhje”.

Ai u la në burg nga Gjykata e Vlorës, e cila më pas ia kaloi çështjen SPAK-ut.

Arrestimi i Belerit ka sjellë shumë reagime, me palën greke, e cila shpesh herë ka bërë thirrje për lirimin e tij, përndryshe Greqia do të ngrejë pengesa për perspektivat e saj të pranimit në BE dhe të bllokojë aksesin në mjetet e financimit evropian.