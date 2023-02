Negociata me Ukrainën, kërcënon ish-kryeministri rus: Nëse Zelensky është ende gjallë…

Ish-presidenti rus Dmitry Medvedev tha sot se e vetmja mënyrë që Moska të sigurojë përfundimisht një paqe të qëndrueshme me Ukrainën është të shtyjë kufirin e saj sa më shumë që të jetë e mundur.

Medvedev, tani nënkryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, parashikoi në një mesazh në mediat sociale se “operacioni special ushtarak” i Moskës, siç e quajti ai, do të përfundonte me një fitore ruse.

“Ne do të arrijmë fitoren”, shkroi Medvedev në Telegram, duke siguruar se qëllimi është “të shtyjmë kufirin që kërcënon vendin sa më shumë që të jetë e mundur, edhe nëse është kufiri i Polonisë”.

#UPDATE Former president Dmitry Medvedev vows Russia will be victorious in its Ukraine offensive.

Medvedev writes on Telegram that it is important to “push back the borders of the threats against our country as far as possible, even if this is to the borders of Poland” pic.twitter.com/oaQVZZVRYN

— AFP News Agency (@AFP) February 24, 2023