Në Tiranë zhvillohet protesta e 131-të kundër qeverisë

Në Tiranë zhvillohet protesta e 131-të kundër qeverisë

Protesta e 131-të kundër qeverisë është zhvilluar sot, më 8 tetor, në Tiranë.

Protestuesit u mblodhën përpara parlamentit që prej orës 10:00, ndërsa më pas vijuan tubimin në rrugët e kryeqytetit.

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Një nga kundërshtimet kryesore lidhet me reformën territoriale. Sipas protestuesve, kryeministri Edi Rama po ndikon në shpopullimin e vendit.

Reforma territoriale pritet të votohet gjatë ditës së sotme dhe ka sjellë përplasje mes mazhorancës dhe opozitës edhe brenda seancës parlamentare.

Ndërkohë, tetë protestues janë shoqëruar në komisariat. Gjatë protestës është raportuar gjithashtu edhe përdorim dhune nga policia.


Shtuar 8.10.2026 19:24

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