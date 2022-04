Në tehet e briskut, dy skenarët për Bitcoin

Që nga e hëna, çmimi i Bitcoin duket sikur është në një zgjedhë. Gjatë tregtimit të tij, çmimi ka rënë disa herë nën 40,000 dollarë , por edhe disa herë e tejkalon atë. Dhe pyetja është, natyrisht, se ku do të ekuilibrohet përfundimisht “balanca”.

Skenarët më të përhapur në lidhje me të ardhmen e Bitcoin – natyrisht duke pasur parasysh analogjitë që ekzistojnë në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me vendimet e Fed-it, autoriteteve rregullatore, por edhe rrjedhën e tregjeve – janë dy:

– E para, është që Kriptomonedha bazë po hyn në një zonë “bearish” , duke shkuar drejt 26,000 dollarëve, ndërsa skenari optimist flet për një “fazë ngritëse” me një objektiv prej 75,000 dollarë.

Në baza mujore, Bitcoin ka humbur 13% (kapitalizimi total prej 1.89 trilion dollarë) dhe është “në rrugën e tij” për të arritur pikën e quajtur ” flamuri bearish”. Analistët thonë se pika e mbështetjes është 37,582 dollarë, poshtë së cilës është pika më e ulët e flamurit në 36,700. Nëse kjo pikë është “thyer”, atëherë bitcoin mund të shkojë në 26,000 dollarë .

Analistë të tjerë thonë se pavarësisht rritjes afatshkurtër të çmimit, për sa kohë që kriptomonedha do të tregtohet nën 50,000 dollarë, ajo do të jetë e ndjeshme ndaj një vrull negativ , i cili është i ngjashëm me atë që ndodhi në tregun bear të kriptomonedhave në 2018.

Drejtori ekzekutiv i deVere Group, Nigel Green , megjithatë, nuk pajtohet dhe parashikon që bitcoin do të largohet nga zona e rrezikut, duke shkuar drejt niveleve të reja të të gjitha kohërave – ato prej 75,000 dollarësh – deri në fund të vitit.

Siç shpjegon ai, “ekziston një ndjenjë që bankat qendrore, si Rezerva Federale e SHBA , BoE dhe BQE , nuk do të jenë në gjendje të arrijnë një ulje të butë, domethënë do të kontrollojnë inflacionin duke shmangur një recesion . Tani, bitcoin konsiderohet një aktiv rreziku, por kjo mund të ndryshojë përsëri (…). Ndërsa inflacioni vazhdon të digjet në muajt e ardhshëm, çmimi i bitcoin do të mbështetet nga investitorët të cilët kërkojnë të mbrojnë pushtetin e tyre duke kaluar nga paraja në investime me vlerë”.

Green shpjegon se ekzistojnë tre arsye pse bitcoin tani konsiderohet i besueshëm: Oferta e tij e kufizuar, pasi fakti që do të ketë vetëm 21 milionë bitcoin do të thotë se kërkesa më e lartë do të rrisë çmimet. Së dyti, lehtësia e aksesueshmërisë dhe së treti, qëndrueshmëria e tij me kalimin e kohës që do të tërheqë më shumë kërkesë me kalimin e kohës.

Kështu, përfundon Green, ai mbetet ultra-bullish në Bitcoin , duke theksuar se “në çdo rast skenari për bitcoin dhe kriptovalutat është që të bëhet më i fortë. “Prandaj, ne presim që bitcoin të rikuperohet nga faza aktuale e kolapsit dhe të arrijë një nivel të ri historik prej 75,000 dollarë deri në fund të 2022.” shton ai.

Dy platforma të sigurta ku ju mund të bëni investimet tuaja në kriptomonedha janë Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria dhe Kosova. /abcnews.al/