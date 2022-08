“Në shtator nxjerrim afera të tjera”, Meta për hetimet e SPAK: Kanë marrë direktivat nga Rama

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir meta ka paralajmëruar publikimin e aferave të reja të qeverisë së kryeministri Edi Rama duke nisur që nga shtatori, ndërsa theksoi se muaji i ardhshëm do të nisë me parullën “Ramoviç Shporru”.

“Gjithçka është depozituar dhe e kemi online në departamenteve e drejtësisë së SHBA. Çdo gjë tjetër është për të shmangur vëmendjen nga mali i fakteve që Partia e lirisë ka depozituar në SPAK.

Them që asgjë nuk e ndal revolucionin Antikorrupsion, jo vetëm afera e inceneratorëve që është e qartë se me vula dhe firmë është Edi Rams, por edhe në aferën e Portit të Durrësit që llogaritet deri në 5 milionë euro dëmi ndaj qytetarëve shqiptarë por edhe afera të tjera. Ajo e djegësave vazhdon përshkallëzohet dhe do t’i marrë me vete të tërë por patjetër ka edhe shumë afera të tjera që janë duke u përgatitur për t’iu ekspozuar opinionit publik dhe shpikësi është gjithmonë Ramoviçi.

Ndihem shumë i vlerësuar nga të gjitha sulmet që më bëhen për llogari të mafies në pushtet dhe kjo më motivon më shumë mua dhe Partinë e Lirisë për ta nisur shtatorin jo vetëm me “Rama ik” por “Ramoviç shporru””, tha Meta në intervistë për FaxNews.