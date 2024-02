Në këto data të shkurtit, gjëra të rëndësishme do të ndodhin për këto shenja

Muaji Shkurt, ka disa data të rëndësishme të cilat janë:

9 shkurt/Hëna e re në Ujor

Më 9 shkurt, qielli do të ndriçohet nga Hëna e re në Ujor, duke krijuar cikle të reja miqësie dhe raportesh për të ardhmen. Ndryshimi mund të jetë i frikshëm, por ti je gati për të panjohurën.

12 shkurt/Marsi hyn në Ujor

Marsi, planeti i strategjisë, inatit dhe motivimit, do të hyjë në Ujor më 12 shkurt. Gjatë ditëve në vijim, do të kesh qëllime të reja.

16 shkurt/Afërdita hyn në Ujor

Planeti i dashurisë do të vizitojë Ujorin. Romanca do të jetë në ajër dhe do të kesh një raport më të bukur dhe të fortë me personin e zemrës.

18 shkurt/Dielli hyn te Peshqit

Dielli hyn te Peshqit më 18 shkurt, për të sjellë ndryshime të reja deri në fund të vitit. Në fund, do të bësh një rezyme të versionin që ke qenë me atë që do të jesh në fund të vitit.

21 shkurt/Afërdita bashkëvepron me Marsin në Ujor

Afërdita dhe Marsi përqendrohen te dashuria dhe imagjinata. Ata do të takohen në të njëjtën pikë në qiell, më 21 shkurt, për të krijuar cikle të reja në aspektin e punës dhe marrëdhënieve sentimentale.

22 shkurt/Mërkuri hyn te Peshqit

Mërkuri do të hyjë tek Peshqit më 22 shkurt, duke e bërë jetën tënde më të kthjellët.

24 shkurt/Hëna e plotë në Virgjëreshë

Një Hënë e plotë në Virgjëreshë do të ndriçojë qiellin më 24 shkurt, duke të orientuar në të tjera qëllime. Manifesto, pasi universi po të dëgjon.