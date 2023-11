Në ditën e lindjes, Getoari i dedikon këngë të bijës

Dy vite më parë Marina Vjollca dhe Getoar Selimi u bënë prindër për herë të parë.

Sot, Marget vajza e tyre feston sot 2 vjetorin e lindjes. Getoari për ditëlindjen e saj të dytë ka një urim tepër special për vogëlushen, pasi ka zgjedhur që të publikojë një këngë duke e titulluar “Marget”, ashtu si emri i saj.

Kënga është shkruar me fjalët më të ndjera dhe emocionuese për të, padiskutim që ky do të mbetet që kujtim i paharruar për vogëlushen.

Pjesë nga kënga:

Mami ka luftu për ty, ka rreziku për jetë

Për me sjellë në jetë një jetë nuk është aq e lehtë

Erdhe ti jet, ishim 2 u bëmë 3 vetë

Një ditë do iki babi e mami, por kjo kangë për ty do mbetë

Njërzit e shohimn sipërfaqen se dinë kurrë çfarë ke ti brenda

Familja është e shenjtë!

Urimet për Marget nuk kanë munguar as nga familjarët e Marinës.

Luana Vjollca nëpërmjet një story në Instagram ka shkruar: “Gëzuar ditëlindjen beba ime. Teze Ana vdes për ty.”

Urimet nuk kanë munguar as nga motra e madhe e Marinës, Lira dhe vajzat e saj.