Ditën e sotme këngëtari shqiptar Ledri Vula ka festuar 36 vjetorin e tij të lindjes.

Krahas urimeve të shumta për ditëlindje nuk kanë munguar disa fjalë as nga këngëtari Ylli Limani.

Në fakt, ai ka pritur këtë ditë për të zbuluar se do të sjellin një këngë së bashku. “Urime ditëlindjen Ledri Vula. Ishalla e 100 të tjera me tonat, tonat, tonat t’mirat. Shihemi së shpejti”, duke konfirmuar në këtë mënyrë se titulli i këngës do të jetë “Tonat”./albeu.com