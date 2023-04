Ndryshimi i rëndësishëm midis marrëdhënieve toksike dhe të shëndetshme, si t’i dalloni ato

“Marrëdhëniet toksike bazohen në tërheqjen. Nga ana tjetër, lidhjet e shëndetshme ndërtohen gradualisht dhe tërheqja rritet me kalimin e kohës”. Të paktën kështu pretendon Thought Catalog, në një postim veçanërisht interesant rreth asaj që i dallon marrëdhëniet toksike nga ato të shëndetshme.

Le të marrim një skenar të parë:

Takon një person me të cilin “bie në dashuri me shikim të parë”. Tërheqja mes jush është intensive, ashtu si dhe pasioni që ekziston shpejt mes jush. Sa më shumë të njiheni me njëri-tjetrin, aq më të forta janë ndjenjat tuaja për njëri-tjetrin. Fillon një proces ku prisni me padurim mesazhin tjetër, telefonatën, takimin dhe kohën me të. Tërheqja intensive, interesimi ekskluziv që ai ka për ju, por edhe ndjenjat tuaja, bëhen gjithnjë e më intensive për personin specifik, duke sjellë momente intensive. Momente intensive të mira, por edhe momente intensive të këqija.

Ndoshta dominojnë ndjenjat e xhelozisë, ndërsa mjafton një moment i vetëm i pakëndshëm për t’i ulur gjërat lart e poshtë. Gjendja e marrëdhënies lëkundet relativisht lehtë dhe gjërat mes jush mbeten të pasigurta. Ju ende kërkoni vëmendjen, pasionin dhe tërheqjen e ditëve të para, por tensionet dhe komunikimi i gabuar kanë zënë vendin e tyre.

Tani le të marrim një skenar të dytë:

Ju takoni një person që duket interesant. Ju keni një kontakt të parë, ju pëlqen ai, ai ju pëlqen dhe gjërat po shkojnë mirë. Nuk pret në telefon për një mesazh, nuk pret si dhe si ditën që do ta shohësh sërish, por gjërat janë të qëndrueshme dhe komunikimi yt, dita ditës, po ndërtohet gjithnjë e më shumë. Marrëdhënia rrjedh ngadalë, por në mënyrë efektive. Ekziston një mjedis i sigurt për të folur, shprehur dhe më pas ndjerë. Koha që kaloni me të është kuptimplotë dhe ju lë të mbuluar, ndërkohë që mes jush nuk ka asnjë dramë. Dhe kështu gjërat vazhdojnë dhe marrëdhënia juaj vazhdon të shkojë në një nivel tjetër.

Pra, cila nga dy marrëdhëniet do të jetë më e shëndetshme dhe më e qëndrueshme?

Përgjigja është ajo (marrëdhënia) e përshkruar në skenarin e dytë, pasi sipas të njëjtit botim “marrëdhëniet e shëndetshme zhvillohen gradualisht dhe ngadalë. Ato kanë një interes dhe tërheqje reciproke, dy elementë që vazhdojnë të ndërtohen gradualisht me kalimin e kohës”.