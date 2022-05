Ndoka tregon historinë me Berishën: S’do ishte mërzitur as për ndonjë ministër aq shumë

Nard Ndoka ka treguar një histori nga koha kur ka qenë ministër me ish-kryeministrin Sali Berisha. Në emisionin e tij, Ndoka ka treguar një histori me Berishën, që në një takim ishte mërzitur pasi një shqiponjë ishte gjetur e ngordhur në malet e Hasit.

Gjatë tregimit të tij, Ndoka tregoi me humor se Berisha në fakt, u mërzit shumë për çfarë kishte ndodhur, ndërsa politikani shtoi se aq nuk do të ishte trishtuar po t’i kishte ndodhur gjë ndonjë prej anëtarëve të kabinetit të tij.

“Në Has kanë gjetur një shqiponjë të ngordhur. I them unë po mirë o doktor se ndoshta mosha. MË thotë jo Nard. Shqiponja nuk ka moshë. Edhe doktori po merrej vesh me telefon me personin që i ka dërguar lajmin. Edhe i them Jozefinës, sikur të kishte marrë vesh doktori se i kishte vdekur ndonjë ministër, nuk ishte mërzitur aq shumë sa për shqiptonjën. Doktori e dëgjonte por nuk fliste, ndërsa Jozefina për të ngacmuar pyeti; për cilin ministër e kishe ti. Unë i them për Jemin Gjana, ministrin e Bujqësisë, se ai e mbulon pjesën e shqiptonjave,”-tregoi Ndoka./albeu.com